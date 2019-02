La Crida pel Finançament pide negociar el fin del «expolio fiscal» valenciano EFE Jueves, 21 febrero 2019, 00:54

Miembros de la plataforma Crida pel Finançament reclamaron ayer al delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, que se abra un periodo de negociación entre las fuerzas políticas, sociales y sindicales que establezca una fecha para «poner fin» al «expolio fiscal» que sufre el territorio. Frente a la sede de la Delegación, Toni Infante, miembro de la Crida, denunció que «la ciudadanía valenciana» paga, a través de los impuestos, «una cantidad que no es devuelta en prestaciones».

«Desde los gobiernos, tengan el color que tengan, dan argumentos que nos alejan de la solución», por lo que «si la gente no alza la voz, estará condenando a las generaciones presentes y futuras a un empobrecimiento galopante», indicó Infante, quien anunció que la plataforma ha presentado un manifiesto a Fulgencio para que dirija esta reivindicación al Gobierno y que los partidos políticos «tengan bien presente que no puede haber una política normalizada si no se soluciona el problema».