El PP cree que Morera hace «apología del delito» al apoyar a los políticos presos Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos. / Juan J. Monzó Los populares presentan una propuesta de reprobación al expresidente de Les Corts tras sus polémicas declaraciones A. C. VALENCIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:13

Las declaraciones de Enric Morera, presidente de Les Corts, en las que respaldó a los políticos catalanes presos y poniendo en duda el criterio judicial fueron duramente reprochados por el PP, que amenazó con presentar una propuesta de reprobación a Morera si no rectificaba. Ante la negativa del presidente de la cámara autonómica a rectificar, Isabel Bonig, presidenta del PPCV, registró ayer la reprobación en la que se acusa al presidente de la cámara autonómica de hacer afirmaciones «cercanas a la apología del delito».

La líder del PP asegura en el escrito que Morera «es totalmente libre de pensar lo que considere sobre esta o cualquier otra cuestión», el hecho de ser la segunda autoridad de la Comunitat impide que pueda «realizar manifestaciones cercanas a la apología del delito, acusar veladamente a los jueces de una supuesta prevaricación y poner en duda el Estado de derecho». En el texto también se remarca que el grupo popular «está absolutamente comprometido con la convivencia y la unidad de España».

El presidente de Les Corts nunca llegó a rectificar sus palabras y destacó que el artículo 20 de la Constitución Española, que protege la libertad de expresión, acompañado con una reflexión en la que lamenta una «falta de cultura democrática». Preguntados por esta cuestión, tanto el jefe del Consell, Ximo Puig, como la vicepresidenta Mónica Oltra respaldaron a Morera

La propuesta presentada por los populares, salvo sorpresa, no prosperará. Para que salga adelante neceistaría el apoyo de Ciudadanos, que ayer no aclaró su postura y se limitó a señalar que consideraron «vergonzoso que Morera se pronunciará a favor de quienes no cumplen la ley» siendo la segunda autoridad de la Comunitat, y de uno de los partidos que componen el pacto del Botànic.