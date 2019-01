Rus cree que Vox es «una alternativa» y elogia que el partido «hable claro» Alfonso Rus durante su declaración de ayer en Les Corts. / EFE/ Juan Carlos Cárdenas El expresidente de la Diputación de Valencia echa balones fuera en su declaración en la comisión del caso Taula y arremete contra el PSPV A. CERVELLERA Lunes, 28 enero 2019, 23:59

Valencia. Los expresidentes de las diputaciones de las provincias valencianas parecen tener cada vez más admiración por Vox pese a que en su día fue gracias a las siglas del PP por lo que llegaron a encabezar estas instituciones. Si hace unos meses se vio a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, en un acto de Vox y aseguró que había muchas propuestas del partido que representa a la derecha populista que le gustaban, ayer le llegó el turno de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, que no dudó en señalar que la formación que lidera Santiago Abascal es «una alternativa» que ve con buenos ojos.

Para el que fuera el máximo representante de la institución provincial durante 8 años Vox son «unos que hablan claro porque la gente estaba cansada de que no se hablara claro». Rus, que se pronunció en estos términos antes de comparecer en la comisión de investigación del caso Taula en Les Corts, no quiso ratificar al 100% el polémico programa electoral del partido y se limitó a señalar «que como en todo, los programas electorales se hacen para cumplir la mitad y en la mitad, no». Interrogado sobre si Vox es un buen aliado para el PP, Rus tiró de ironía y afirmó desconocer si en Vox «cantan el cara el sol». «Pero es igual», insistió, porque «lo más importante que hay es que hablen de cosas importantes que necesita España».

Los halagos hacia Vox contrastaron con los reproches dirigidos hacia su partido ya que el expresidente indicó que le echaron del PP «por pedir la financiación autonómica». Preguntado por si le gusta más el PP de Mariano Rajoy o el de Pablo Casado, Rus volvió a tirar de su característico humor y remarcó: «como me tiraron..., ni uno ni otro». «En serio: me parece bien, el nuevo presidente del partido va a llegar donde él quiere», agregó.

Tras aprovechar para posicionarse sobre los temas más candentes de la actualidad política, Rus compareció en la comisión de investigación del caso Taula. El exdirigente popular echó balones fuera en todo momento y mantuvo «que en la Diputación de Valencia no ha habido nunca una trama de comisiones» y subrayó que al PP provincial, del cual era su máximo responsable, «nunca le hizo falta ni un euro» por lo que no tenía necesidad de desviar dinero.

Respecto al Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat no quiso ser tan claro al no haber estado presente en estas instituciones aunque sí que quiso romper una lanza a favor del expresidente Francisco Camps al destacar que «pondría la mano en el fuego por el» para añadir irónicamente que si se quemaba se «pondría Nivea». Rus también criticó que se le hubiera citado por ser vocal en una fundación como Jaume II El Just en la que aseguró que no tenía conocimiento de nada ya que estaba presente en 40 fundaciones.

El expresidente provincial trató de desvincularse en todo momento de Marcos Benavent e incluso llegó a decir que comenzó «a simpatizar con Podemos» cuando cambió su estilo y confesó. El exdirigente del PP no quiso irse de Les Corts sin atacar al PSPV, al que criticó por dejar que un expresidente imputado como Jorge Rodríguez sea su candidato a las elecciones de Ontinyent. Además, les acusó de haber creado las comisiones ilegales en 1983.

David Serra se desvincula

Por su parte, el ex vicesecretario general del PP y ex secretario autonómico de Cultura, David Serra, aseguró que durante su etapa como miembro del Patronato de la Fundación Jaume II El Just no tiene «constancia» de «ninguna mordida» ni de que hubiera «ninguna irregularidad». En caso de haber tenido conocimiento, remarcó que o bien se hubiera dirigido al máximo responsable político para «que actuara» o «hubiera ido al primer juzgado de guardia».