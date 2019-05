Les Corts se amolda a los intereses del Consell Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, en Les Corts. / Txema Rodríguez Los partidos del Botánico pretenden agrupar la votación de leyes e iniciativas a una misma hora para facilitar la presencia de consellers | Los socialistas quieren que el tripartito no interpele a los consellers ni haga preguntas en la sesión de control al presidente de la Generalitat - BURGUERA Valencia Miércoles, 29 mayo 2019, 12:53

La Mesa de Les Corts celebrada ayer sirvió para comprobar la intención de los partidos de la izquierda valenciana de contar con una Cámara menos bulliciosa que durante la legislatura pasada. La idea es minimizar riesgos porque ahora las fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha están más ajustadas, apenas cuatro diputados de diferencia (52 entre PSPV, Compromís y Podemos; por 48 entre PP, Ciudadanos y Vox). Como son varios los futuros consellers que a buen seguro contarán con escaño propio (tanto Puig como Oltra, y probablemente Bravo, Soler, Marzà o el podemista Martínez Dalmau), es necesario que las agendas de los titulares de los departamentos del Gobierno valenciano cuadren con la actividad de Les Corts, con el fin de que puedan ir a votar. Hubo un tiempo, al inicio de la pasada legislatura, que el Botánico pretendía que los miembros del Gobierno valenciano priorizasen su actividad en la Cámara. Ha pasado el tiempo. Les Corts son, ahora, un problema, y es el parlamento el que deberá acoplarse a las necesidades de la gestión. Socialistas y nacionalistas de Compromís han caído en la cuenta de que la agenda de un miembro del Ejecutivo autonómico no es cualquier cosa. La solución la comentó ayer Enric Morera, el presidente de Les Corts, durante la reunión de la Mesa: concentrar las votaciones a una hora, tras los debates de las proposiciones o de las leyes.

De esta manera, además de poder concretar unos horarios en los que, obligatoriamente, estén todos los diputados (hasta ahora se votaba punto por punto, lo que, de mantenerse igual, obligaría a los consellers a permanecer en el hemiciclo durante todo el pleno para evitar perder votaciones), habría más margen para resolver cualquier tipo de discrepancias entre los socios botánicos, algo que cuando ocurría durante la pasada legislatura (principalmente cuando Podemos no estaba de acuerdo en algún punto con los partidos que integraban el Consell, PSPV y Compromís), podría resolverse durante las horas previas a la votación. El objetivo sería, por tanto, atemperar cualquier tipo de tensión entre Ejecutivo y Legislativo, además de permitir concentrar el momento del voto para no condicionar completamente las agendas de los consellers durante los días en que se celebra plenos. Esta misma fórmula se utiliza ya en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, por parte del PP se considera que es un modo de que los debates y, en general, las sesiones plenarias, pierdan atractivo, ya que tras un debate no se producirá la posterior votación de lo discutido. Puede darse el caso de que un tema se lleve al pleno a las 10 de la mañana y no se vote hasta cinco horas después, lo que supone desconectar el debate de su votación.

Otro asunto que está sobre la mesa es ver si los tres grupos parlamentarios que sostienen al Consell (socialistas, nacionalistas y la coalición entre EU y Podemos) interpelarán, o no, a los consellers, y si realizarán preguntas al presidente de la Generalitat durante la sesión de control al jefe del Ejecutivo. Por parte de los socialistas se pretende que tanto Compromís como los podemistas se sumen a la práctica de la legislatura pasada, cuando el síndic del PSPV se comprometió a no preguntar durante las sesiones de control a Ximo Puig, algo que mantuvo durante los cuatro años. Sin embargo, Compromís sí mantuvo esa pregunta a pesar de participar en el Consell, mientras que Podemos, al apoyar al Gobierno pero estar al margen de su gestión, sí realizó interpelaciones y preguntas de control. Los socialistas pretenden coordinar la actuación del tripartito, y que las formaciones que integran el Consell eviten preguntas e interpelaciones que sirven más para que sus compañeros del Ejecutivo se luzcan con respuestas que eran, en realidad, balances de la gestión en tono positivo, que un debate.