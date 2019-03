Les Corts rechaza adelantar la renovación de los cargos de la Sindicatura de Comptes Junta de Síndics celebrada el pasado martes en Les Corts. / EFE Un informe jurídico de la Cámara niega la posibilidad de poner en marcha la reelección y determina que el proceso debe iniciarse en la nueva legislatura BURGUERA Jueves, 7 marzo 2019, 00:38

valencia. El síndic mayor de Comptes, Vicent Cucarella, presentó el pasado 12 de febrero en Les Corts un escrito por registro de entrada por el que solicita a la Cámara que, a la vista de la finalización de su mandato, «y de acuerdo con las previsiones por lo que respecta al periodo de sesiones de Les Corts para 2019» (entonces aún no se sabía que se iban a adelantar las elecciones, lo que ha provocado que la Cámara se disolviese el pasado martes), ponga en marcha el procedimiento recogido en la norma para elegir nuevo responsable de la institución, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS el pasado 14 de febrero. Cucarella encabeza el Consell de la Sindicatura de Comptes -el órgano encargado de fiscalizar las cuentas de la administración autonómica y sus entes dependientes- junto a Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval. La Mesa de Les Corts, el órgano rector del parlamento valenciano, solicitó un informe jurídico ante la premura con la que Cucarella actuó, más de cuatro meses antes de que finalizase su mandato (el próximo 21 de junio), y para saber si la petición es procedente. Cucarella solicitó que comunicaba la expiración de su mandato con antelación «por tal de que Les Corts efectúen un nuevo nombramiento para el cargo de síndic mayor». El informe jurídico, al que ha tenido acceso este diario, señala que no es necesario iniciar el proceso de renovación. En cualquier caso, con la Cámara disuelta y sólo operativa la Diputación Permanente, se trataría de una reelección imposible. No obstante, cuando se emitió el informe, el pasado 18 de febrero, el anticipo electoral no estaba sobre la mesa, por lo que la respuesta negativa se refiere expresamente a la petición de Cucarella, al margen de los plazos electorales que se han impuesto posteriormente.

Lo que desde los grupos de Les Corts se interpretó como un movimiento para adelantar la renovación se justificó desde la propia Sindicatura como un trámite ordinario sin recorrido. Fuentes de la institución que dirige Cucarella explicaron a este diario que la notificación únicamente pretendía avisar con antelación de que el mandato del síndic mayor está próximo a expirar. Sin embargo, en el informe jurídico se hace hincapié en la antelación con que Cucarella comunica la necesidad de renovar los cargos. «Ello plantea la interrogante de si se puede iniciar y culminar el procedimiento de elección antes de que se produzca efectivamente la conclusión del referido mandato, esto es, antes del 21 de junio de 2019, o si se ha de esperar a que dicho mandato concluya en la fecha indicada e iniciar entonces el citado procedimiento de elección parlamentaria», señala el informe, que en sus conclusiones sobre la «interrogante» determina que la reelección «podrá iniciarse a partir del 21 de junio». Es decir, que habrá que esperarse a entonces, a la nueva legislatura.

«En la expresada fecha (21 de junio) se producirá el hecho determinante de la activación del referido procedimiento de elección parlamentaria» del síndico mayor, el puesto que ocupa Cucarella, que en las últimas semanas se reunió con el presidente de Les Corts, Enric Morera, para, según fuentes de la Cámara, rebajar la tensión entre las dos instituciones.