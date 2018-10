Les Corts duda de las promesas de Sánchez Reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la financiación, ayer. / LP PP, Ciudadanos y Podemos reclaman que los anuncios de mejoras en las partidas presupuestarias para la Comunitat se concreten Sólo el PSPV confía en los planes del Gobierno sobre inversión y financiación BURGUERA VALENCIA. Martes, 16 octubre 2018, 00:58

Militantes y simpatizantes del PSPV, ya sea en el Consell o en Les Corts, fueron los únicos que salieron ayer satisfechos de la Comisión Mixta para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica que se celebró en el parlamento valenciano. El Consell considera que se están produciendo avances para mejorar la financiación de la Comunitat. Sin embargo, Compromís y Podemos creen que no van al ritmo que deberían. Lo morados, además, aseguran estar «esperando un documento» del Gobierno central donde se explique por escrito la posición del Ejecutivo de Sánchez. El PP y Ciudadanos (Cs), directamente, consideran que la situación está en el mismo punto que en meses anteriores, cuando 'el malo' era el Gobierno de Mariano Rajoy, y que «no se ha solucionado nada» a pesar de que el conseller Vicent Soler recalcó que el Ejecutivo «reconoce por primera vez en la historia que hay que reordenar los recursos en favor de las comunidades autonónomas para salvar el Estado del Bienestar» a través de un nuevo sistema de financiación que ayer ya se admitió, por parte de los expertos valencianos que participan en las negociaciones, que no culminará al menos hasta 2019. Al menos.

El conseller Soler confirmó (ya lo había anunciado la vicepresidenta Oltra en julio) que en los presupuestos de la Generalitat para 2019 se incluirán los 1.325 millones ficticios que desde 2016 incorpora el Consell del Botánico a las cuentas autonómicas. Se trata de una reivindicacón de doble filo, porque descompensa por completo las cuentas y obligan a realizar posteriormente ajustes en el gasto. Sin embargo, se mantendrán.

Tanto PP como Cs y Podemos coincidieron en señalar que Soler había eludido contestar si había cumplido o no con lo acordado en la anterior sesión de la Comisión Mixta, cuando se consensuó la necesidad de reclamar al Gobierno un fondo de compensación que paliase al menos esos 1.325 millones de euros. El conseller, posteriormente, aseguró a los medios de comunicación que «elnombre es lo de menos», pero que habrá un fondo o unas medidas extraordinarias.

Los grupos lamentan la imposibilidad de contar con nueva financiación al menos hasta 2019

No obstante, a la pregunta del montante económico de esa cantidad extra, Soler no quiso concretarlo y justificó esa ambigüedad en que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no sábe todavía con qué dinero contará.

La misma bondad hacia el Ejecutivo de sus compañeros de partido mostró el diputado del PSPV José Muñoz al hacer balance de la reunión. Celebró que el Consell «siga reivindicado un sistema de financiación justo» pero también que el Gobierno central «haya cambiado de posición» tras el cambio de gobierno, y valoró con satisfacción que se abran «nuevos espacios de debate positivos para la Comunitat».

En las antípodas de Muñoz apareció Rubén Ibáñez, el portavoz de temas económicos del PP en Les Corts, quien consideró que «estamos en el día de la marmota» porque «no se ha solucionado nada» y los Gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig lo único que han hecho es meter «en el túnel de lavado a los valencianos», a los que pretenden «lavar la cara a cambio de nada».