Inicio de la legislatura Les Corts deja fuera a Vox de las 14 mesas de las comisiones María José Salvador (PSPV) y Enric Morera (Compromís), ayer, durante la constitución de una de las comisiones en Les Corts / DAMIÁN TORRES «Os habéis quedado fuera de todo», admite Enric Morera a los parlamentarios voxistas, que recurrirán su exclusión de todos los órganos de la Cámara - BURGUERA Valencia Viernes, 7 junio 2019, 00:55

Vox no participará en los órganos institucionales de Les Corts, ni en la Mesa de la Cámara, su órgano rector, ni en las mesas de las comisiones. Un total de 14 comisiones se constituyeron ayer. Se eligieron un presidente, vicepresidente y secretario en cada una de ellas, puestos que se repartieron mayoritariamente entre los miembros del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) pero, también recalaron entre parlamentarios de PP y Ciudadanos. Todos, menos Vox, que criticó la situación y subrayó que los podemistas tienen una presencia relevante en esas mesas de las comisiones a pesar de contar con ocho diputados, mientras que el partido de Abascal cuenta con diez. El presidente del grupo parlamentario voxista, José María Llanos, criticó la situación. El síndic del PSPV, Manolo Mata, explicó que el tripartito, con mayoría en la Cámara, acordó liderar gran parte de las comisiones, y que también apostaron por que la oposición tuviera las vicepresidencias y secretarías donde fuera posible, y alguna presidencia.

«Si las fuerzas de la oposición no se ponen de acuerdo y hay dos de ellas que se lo quedan todo, es un problema de las fuerzas de la oposición», explicó Mata, quien recordó que en el Congreso Bildu, PNV y otras fuerzas no están en las mesas de las comisiones, y que aquí no se ha hecho «ningún apartheid». El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, aseguró hace unas semanas que reclamaría que Vox tuviese, al menos, la posibilidad de participar en la Mesa de Les Corts, aunque no fuera con voto, si con voz. Sin embargo, ayer, Ciudadanos no mostró ninguna intención de ceder presencia en las mesas de las comisiones. De este modo, de los 42 cargos elegidos ayer, los voxistas no aparecen.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, se acercó en los pasillos de la Cámara a varios diputados de Vox, Llanos entre ellos, y admitió la situación: «Os habéis quedado fuera de todo». El nacionalista les comentó que, en cualquier caso, tenían derecho a ser informados sobre todo lo referente a las comisiones en las que participarán (no pueden ser excluidos) en función de su representación en la Cámara, pero sin poder asumir ninguna responsabilidad.

«Desprecio a 250.000 valencianos»

Llanos anunció que recurrirán la conformación de las comisiones porque les «molesta» que se esté «despreciando a 250.000 valencianos» que les votaron y se les deje fuera, cuando otros grupos con menos representación, en alusión a Podemos.

La presencia en las mesas de las comisiones supone asumir responsabilidades de organización de los temas tratados, además de un plus económico para los diputados que ejercen de presidentes, vicepresidentes y secretarios.

De las 14 comisiones, los socialistas tienen cinco presidencias, dos vicepresidencias y seis secretarías; Compromís, cuatro presidencias, una vicepresidencia y cuatro secretarías; Podemos dos presidencias, una vicepresidencia y tres secretarías. El PP tiene dos presidencias, cinco vicepresidencias y una secretaría, y Cs una presidencia y cinco vicepresidencias.