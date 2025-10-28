Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O
Preparación de un arroz en un restaurante valenciano. JL Bort

Les Corts alza la voz: «La paella está en peligro»

Todos los grupos parlamentarios votan conjuntamente una iniciativa para que Bruselas obligue a que se etiquete la procedencia del arroz para evitar el engaño al consumidor con el grano que no es genuinamente valenciano

Burguera

Martes, 28 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El arroz y la lengua, dos temazos valencianos que levantan pasiones. En Les Corts se ha debatido sobre el cereal, su origen. El grano y ... su procedencia ha provocado un encendido debate, con receso incluido para aclarar las normas de la discusión. «La paella valenciana está en peligro de extinción», ha comenzado advirtiendo la diputada de Compromís, Paula Espinosa, impulsora de una iniciativa que reclama el etiquetado obligatorio del origen del arroz que nos comemos. Se ha debatido con tensión, pero el arroz ha quedado por encima de todo. Se ha llevado por delante hasta la polarización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  6. 6

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  7. 7

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10

    Situación insostenible para Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Les Corts alza la voz: «La paella está en peligro»

Les Corts alza la voz: «La paella está en peligro»