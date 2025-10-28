Les Corts alza la voz: «La paella está en peligro»

El arroz y la lengua, dos temazos valencianos que levantan pasiones. En Les Corts se ha debatido sobre el cereal, su origen. El grano y ... su procedencia ha provocado un encendido debate, con receso incluido para aclarar las normas de la discusión. «La paella valenciana está en peligro de extinción», ha comenzado advirtiendo la diputada de Compromís, Paula Espinosa, impulsora de una iniciativa que reclama el etiquetado obligatorio del origen del arroz que nos comemos. Se ha debatido con tensión, pero el arroz ha quedado por encima de todo. Se ha llevado por delante hasta la polarización.

Y todo sin entrar a fondo en temas graves, como si ponerle chorizo merece pena de cárcel o no. Tampoco se quiso ir al detalle, como el pimiento rojo, casus belli en la zona valenciana pero ingrediente obligatorio en los arroces alicantinos. Espinosa admitió que llegaba con una propuesta «de mínimos». A lo básico. Nada de hilar demasiado fino. Nada de hablar si es lícita la paella mixta, que podría comentarse mucho sobre ello.

Todos los grupos parlamentarios ha votado a favor de que se plasme la procedencia del arroz, para evitar la competencia desleal. Es poco probable que lengua autóctona alcance algún día el consenso que sí ha logrado en Les Corts el arroz.

Compromís presentó la iniciativa, Vox la enmendó, el PSPV también la quiso enmendar... y todo se aceptó, y el PP votó a favor y todos juntos levantaron la mano para votar a favor de una iniciativa parlamentaria. Por una vez. O por dos, porque algo muy similar ocurrió con la horchata hace más de un año, justo antes de la dana, cuando también todos votaron a favor de una propuesta, de nuevo traída a la Cámara valenciana por Espinosa, musa del consenso alimentario y parlamentario.

«El arroz valenciano está en peligro, el que ha modelado nuestra economía y cultura. Sin arroz valenciano no hay paella. Por eso no defendemos solo la etiqueta, por eso reclamamos la obligación que ya existe con otros alimentos sobre los que sabemos qué compramos, y queremos saber dónde se produce el arroz», ha indicado Espinosa, que ha asegurado que cada año llegan 14.000 toneladas de cereal extranjero a la Comunitat, que luego se empaqueta y se vende con bonitos dibujos con motivos locales.

«Hay que aumentar la inspección, generar cláusulas espejo. Las autoridades europeas que impiden aplicar fitosanitarios deberían permitir inspeccionar. Parece que se busca acabar con el sector primario europeo», ha lamentado Joaquín Alés, que se ha enfrentado con ardor con Compromís para acabar votanto todos juntos después de que el diputado voxista mascullara: «Teatreros».

Abad, el diputado socialista, ha instado a «buscar acuerdos por el arroz y la enmienda del PSPV que insta a Agricultura a implementar todos los controles posibles para determinar la trazabilidad de los productos». Mientras que desde el PP se ha limitado a aceptar todas las propuestas y a poner en valor el papel de la Conselleria de Agricultura que lidera Miguel Barrachina.

Todo esfuerzo es poco para que la paella no sepa ni parezca un arroz tres delicias.