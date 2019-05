La coordinadora de ONGD no firmará pactos con Blasco si no devuelve lo defraudado EP VALENCIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:25

La Coordinadora Valenciana de ONGD quiso insistir ayer en su negativa a firmar «ningún acuerdo de conformidad que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva», además de «la asunción de unas condenas razonables» con el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco. La Coordinadora representa a la acusación particular en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un hospital en Haití que no llegó a construirse.

En la sesión del lunes, el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco presentó pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo. Entre ellos se encuentran Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, los dos principales acusados. Para la Coordinadora, cualquier acuerdo que no contemple dichas condiciones es «inaceptable», dado que «estaría lanzando a la ciudadanía un mensaje de impunidad frente a la corrupción y lo estaría haciendo en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana», declaró la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón. Este caso supuso el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a la cooperación internacional.