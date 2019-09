Un contrato sospechoso de Castellano a Taroncher Anticorrupción pide al órgano auditor que complete el dosier sobre la investigación al exconseller y su empresario de confianza A. RALLO Viernes, 27 septiembre 2019, 01:09

valencia. El informe de la Intervención de la Generalitat sobre las adjudicaciones de Serafín Castellano a su amigo José Miguel Pérez Taroncher concluía que no se apreciaba fraccionamiento en las adjudicaciones concedidas al citado empresario. El dosier, no obstante, recoge sus sospechas en uno de los contratos de la conselleria de Gobernación a la constructora. Anticorrupción ha solicitado que se complete ese apartado con más información.

Ese aluvión de encargos de la Generalitat -Castellano fue conseller en distintas etapas de Sanidad, Justicia y Gobernación- le permitió a la empresa investigada doblar su facturación. Así ocurrió en el periodo (2006-2007) donde se multiplicó la cifra de negocio sin apenas incrementar el gasto de personal, algo llamativo cuando la firma se dedica a la construcción.

La firma realizó actuaciones en la propia sede de la conselleria, en institutos y empresas públicas. Llegó a facturar cerca de tres millones de euros en contratos con la administración valenciana. Una cifra significativa para las relaciones que unían al administrador con el conseller, es decir, proveedor y contratista. No es la primera vez que un informe de la Intervención en el que no se aprecia fraccionamiento sirve como soporte de un archivo. Esto ya ocurrió, por ejemplo, con el caso del circuito de la Fórmula 1 en el que estaba investigado Francisco Camps. Entonces el órgano auditor de la Generalitat no apreció perjuicio para las arcas públicas.

Este es uno de los asuntos judiciales alrededor de la gestión de Castellano en la Generalitat. El más grave, sin duda, es el presunto amaño de los contratos de extinción de incendios a favor de la empresa Avialsa a cambio de regalos de joyas y el pago de cacerías al dirigente gubernamental. Esta pieza se sigue en la Audiencia Nacional porque se investigan otras irregularidades en contratos similares en otros países como Italia y Portugal.