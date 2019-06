La constitución de la Diputación de Valencia se retrasa al 20 de julio Toni Gaspar, en el centro, preside el pleno. / irene marsilla Un contencioso que deja en el aire el resultado electoral en la localidad de Bonrepós obliga a aplazar esa sesión plenaria JC. F. M. Sábado, 8 junio 2019, 00:54

valencia. La constitución de la Diputación de Valencia, prevista inicialmente para la primera semana del próximo mes de julio, tendrá lugar finalmente el día 20 de ese mismo mes. Un recurso contencioso electoral que afecta al resultado en la localidad de Bonrepós i Mirambell ha provocado la decisión de la Junta Electoral, según fuentes de la corporación provincial.

La discrepancia del resultado en esta localidad de l'Horta Nord afecta al PP y Compromís, y tiene por objeto una única papeleta, declarada nula inicialmente. El recuento del 26 de mayo dio ese edil al PP, con lo que llegaba a 4, mientras que Compromís se quedaba con 2. Un recurso de los nacionalistas ante la Junta de Zona permitió que ese voto fuera admitido y el concejal pasara a manos nacionalistas. El PP acudió a la Junta Electoral Central, que les dio la razón, con lo que los populares recuperaron su edil. Y ahora es Compromís el que ha acudido a la sala de lo contencioso administrativo del TSJ para presentar un recurso por ese voto.

Las fuentes de la corporación provincial consultadas ayer explicaron que la Diputación no puede constituirse si no lo han hecho todos los ayuntamientos de esa provincia. Y el de Bonrepós i Mirambell no se constituirá hasta el 5 de julio.

El caso de esta localidad de l'Horta retrasa la constitución de la Diputación. Y en cambio el de Granja de la Costera, donde tendrán que repetirse las elecciones, no. Tal y como reveló ayer El Confidencial, los comicios en esta localidad volverán a celebrarse después de que los candidatos a la alcaldía de PP y PSPV hubieran empatado a 107 votos en las elecciones -resultado final después de hasta tres recuentos- y ninguno de ellos hubiera aceptado que el ganador se decidiera con una moneda al aire.

En este caso, y por sorprendente que resulte, la repetición de la cita electoral no afecta a la constitución de la Diputación de Valencia.