Una conselleria en estado de alerta Hacienda suma a una agenda de alta tensión las dudas ahora sobre la continuidad de su titular desde 2023, Ruth Merino.

Que le pregunten a Arcadi España, o a Vicent Soler, por no remontarse a Juan Carlos Moragues, Gerardo Camps o José Manuel Vela, qué supone dirigir la conselleria de Hacienda. Quienes han pasado por esa cartera saben de las complicaciones que conlleva, del papel de 'poli malo' que en tantas ocasiones hay que adoptar con el resto de compañeros de gabinete, de soportar presiones y saber decir que no cuando toca elaborar presupuestos. O enfrentarse al Ejecutivo central cuando no llegan los fondos que tocan… Un Gobierno lo componen el conseller de Hacienda y luego todos los demás, se suele decir para explicar la soledad del responsable de esa cartera.

Dirigir la conselleria de Hacienda no es un regalo. El departamento que dirige Ruth Merino afronta ahora el proceso de confección del anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, después de lograr sacar adelante con el apoyo de Vox los de 2024 y 2025. Carlos Mazón se ha puesto manos a la obra para tratar de conseguir de nuevo el respaldo del partido de Santiago Abascal, convencido de que aprobar esos presupuestos –quizá la única CCAA gobernada sin mayoría absoluta por el PP que lo logre- reforzaría su posición política. Y probablemente, aunque no logre ese respaldo tendrá que presentar presupuestos, porque no hacerlo le situaría en la misma posición que Pedro Sánchez los últimos dos años, que ha incumplido el mandato constitucional de al menos llevarlos al Parlamento.

La conselleria de Hacienda tiene también entre manos la negociación con el ministerio que dirige María Jesús Montero de la quita de la deuda vinculada al FLA. Merino viene rechazando una propuesta que supondría condonar 11.210 millones de los más de 60.000 millones de deuda que arrastra la Comunitat. La posición de la Generalitat es la que mantienen todas las CCAA presididas por el PP: el rechazo frontal a una propuesta negociada por el PSOE con ERC, con un reparto discutible de los 83.252 millones a condonar, y en el caso valenciano, con un impacto mínimo en sus números rojos, que no tiene en cuenta la infrafinanciación que se arrastra desde hace 23 años. Sólo el PSPV respalda en Les Corts esa propuesta de condonación.

El papel del conseller de Hacienda siempre es ingrato, obligado a controlar el gasto del resto de departamentos

Y luego está la reforma de la financiación, la histórica reivindicación de la Comunitat, tratada desde hace más de dos décadas como una CCAA de segunda sin que ningún Consell haya conseguido ejercer la presión necesaria para que el Gobierno central aborde el problema con un mínimo de seriedad. El independentismo catalán, con su propuesta de financiación singular, ya tiene el visto bueno del Gobierno para impulsar un nuevo modelo, negociado una vez más a espaldas de todas las demás CCAA y sin que esté garantizada la mayoría necesaria en las Cortes Generales para aprobarla.

Son sólo algunos frentes, quizá los principales. Hacienda ha tenido que lidiar además, como el resto del Consell, con la reconstrucción tras la riada del 29 de octubre. En su caso, de hecho, con los portazos reiterados del Gobierno de Pedro Sánchez a sus solicitudes de recursos a fondo perdido, de reasignación de fondos europeos o al fondo transitorio de nivelación hasta que se aprobara la reforma de la financiación.

El anuncio de Carlos Mazón de que remodelará el Consell el próximo 5 de noviembre ha abierto un nuevo debate, que también afecta a la consellera de Hacienda. La salida de Francisco José Gan Pampols de la vicepresidencia segunda obliga a cambios que podrían limitarse, o no, a cubrir la salida del teniente general de la conselleria encargada de la Reconstrucción. Ese 'o no' hace referencia a una crisis del Consell más en profundidad, que pudiera afectar a más carteras. Las quinielas han empezado a sucederse y en muchas de ellas aparece el nombre de Ruth Merino.

En realidad, no es la primera vez. Cuando Mazón relevó a Salomé Pradas y Nuria Montes a mediados del pasado mes de noviembre, achicharradas (por distintas razones) por la dana, ya se especuló con la salida de Merino. El jefe del Consell, que es quien incorporó a la exportavoz de Ciudadanos a su equipo, ha sido siempre su gran valedor, aunque entonces ya le dejó sin la portavocía del Consell. Y de hecho sigue siendo el más partidario de aprovechar el perfil técnico de Merino, sea en la cartera que ocupa o en otro puesto.

Mazón ha sido y sigue siendo el principal valedor de Merino, un perfil técnico que gusta al jefe del Consell

Pero otras voces, en cambio, ven necesario un perfil más político para una cartera que tiene entre sus cometidos no sólo el de denunciar los intentos de asfixia a la Comunitat por parte del Ejecutivo central, sino también el de tomar una iniciativa política y una implicación mayor, por ejemplo, frente a una ministra, Montero, a la que los socios del Gobierno quieren ver fuera de Hacienda ahora que también lidera el PSOE andaluz. El encargo de elaborar presupuestos, no obstante, parece encajar mal con un relevo en ese departamento.

La consellera multiplica su presencia en los medios La marcha de Gan Pampols obliga a remodelar el Consell. Mazón le ha puesto fecha a esos cambios, el 5 de noviembre. Queda mes y medio de quinielas y especulaciones sobre si la crisis en el Gobierno valenciano afectará a más consellers. En los últimos días la titular de Hacienda ha ganado presencia en los medios. La ejecución del presupuesto de la Generalitat y la respuesta a la ministra sobre el impacto de la quita de la deuda en la Comunitat le han permitido reforzar una visibilidad que, a juicio de algunas fuentes, debería de haber sido mayor todo su mandato, y en especial desde la dana.

