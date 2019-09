El conseller de Movilidad no tiene quien lo lleve La plaza de conductor de Política Territorial queda desierta porque la plena disponibilidad que exige no compensa M. HORTELANO VALENCIA. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:42

El conseller de Movilidad no tiene quien lo lleve. Podría parecer un juego de palabras, pero describe la realidad del día a día del parque móvil de coches oficiales de la Generalitat. El caso del responsable de la Política Territorial, Movilidad y Paisajes de la Generalitat, Arcadi España, es el primero de los que están por llegar esta legislatura y aflora una anomalía que amenaza con complicar los desplazamientos de los miembros del Consell.

Las cuatro plazas de conductor de servicio directo de conseller han quedado desiertas en este departamento, según refleja el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). Es decir, España no contará, al menos de momento, con equipo de chóferes con disponibilidad absoluta, sino que deberá echar mano del turno común. El problema, según fuentes de la Conselleria no está suponiendo ningún contratiempo en el día a día porque los desplazamientos del titular no son elevados, pero deja ver una anomalía que comenzará a hacerse patente en los próximos meses. Y es que al cuerpo de empleados públicos conductores de la Generalitat no le compensa económicamente prestar servicio en exclusiva a los que se llama servicio directo de miembros del Consell porque es más ventajoso hacerlo en el turno de régimen común.

Por situar el conflicto, cada conselleria tiene cuatro plazas para que los conductores y conductoras se encarguen de los desplazamientos de su titular. Para ello, tienen plena disponibilidad de horarios en su jornada para adaptarse a las agendas de los miembros del Consell, que no entienden de horarios. Ese servicio depende directamente de las subsecretarías y es el conductor el que debe adaptar su jornada a la del conseller o consellera a la que le preste servicio. Sin embargo, las horas no pueden exceder del cómputo anual que establece la Generalitat y que se sitúa en un máximo de doce horas diarias con dos turnos. Por otro lado está el turno común, en el que cada trabajador conductor sigue horario burocrático que puede prestarse en dos turnos de trabajo, de mañana o de tarde y que en ningún caso presta servicio a consellers. La diferencia entre ambos casos ronda los 200 euros, pero a los chóferes no les interesa porque las jornadas son más largas y más imprevisibles. De ahí que la mayoría prefiera situarse en el turno común del parque móvil.

Teniendo en cuenta el número de conductores disponible en cada turno, los servicios se asignan atendiendo a la disponibilidad y con criterios de rango del solicitante, la distancia del trayecto o el orden de petición.Mientras que los conductores adscritos a conseller o consellera tienen casi disponibilidad total, el resto están sujetos a la nueva aplicación que controla el uso del vehículo, PARMO.

El conflicto con los conductores tuvo su momento álgido en otoño de 2017. La llegada del Botánico revisó numerosos gastos en la administración, entre ellos la partida de conductores. Se suprimió el complemento que cobraban hasta la fecha con el anterior gobierno y se sustituyó por uno de menor cuantía. De hecho, en ese momento los empleados públicos llegaron a hacer paros para tratar de alcanzar un acuerdo. Pero el problema no se solucionó, sino que se le puso un parche.