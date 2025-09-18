Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Garcia Macho entrega la Memoria anual del Consell de Transparencia a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. José Cuéllar

El Consell de Transparencia lanza un SOS a Mazón

El máximo responsable del organismo ultima una carta para el presidente donde le alerta de que los retrasos en las resoluciones superan el año porque cuenta con el mismo personal que en 2017 con cuatro veces más asuntos

Burguera

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:35

Los miembros del Consell de Transparencia llevan casi un lustro ocupando sus puestos con el mandato caducado. La desidia por parte del Botánico, y ... después del PP, a la hora de renovar un órgano puesto en marcha, precisamente, por una de las últimas leyes (de Transparencia) aprobadas por el Gobierno del popular Alberto Fabra, y que permanece a la espera de que alguien se haga cargo de su actualización. Mientras, los consejeros y la plantilla asignada hacen lo que pueden frente a un incremento de actividad superlativo frente a la registrada cuando se asignaron unos recursos completamente sobrepasados por la realidad. De tal forma que el presidente del consejo, Ricardo García Macho, ultima una carta que enviará próximamente al jefe del Consell, Carlos Mazón, para advertirle de que la institución acumula un retraso que supera el año a la hora de resolver los asuntos recibidos. Teóricamente debía atender las denuncias en tres meses, un plazo que solo pudo cumplir durante una etapa muy concreta. La institución fue perdiendo efectivos a la vez que iba incrementando las peticiones y reclamaciones.

