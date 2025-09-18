El Consell de Transparencia lanza un SOS a Mazón

Los miembros del Consell de Transparencia llevan casi un lustro ocupando sus puestos con el mandato caducado. La desidia por parte del Botánico, y ... después del PP, a la hora de renovar un órgano puesto en marcha, precisamente, por una de las últimas leyes (de Transparencia) aprobadas por el Gobierno del popular Alberto Fabra, y que permanece a la espera de que alguien se haga cargo de su actualización. Mientras, los consejeros y la plantilla asignada hacen lo que pueden frente a un incremento de actividad superlativo frente a la registrada cuando se asignaron unos recursos completamente sobrepasados por la realidad. De tal forma que el presidente del consejo, Ricardo García Macho, ultima una carta que enviará próximamente al jefe del Consell, Carlos Mazón, para advertirle de que la institución acumula un retraso que supera el año a la hora de resolver los asuntos recibidos. Teóricamente debía atender las denuncias en tres meses, un plazo que solo pudo cumplir durante una etapa muy concreta. La institución fue perdiendo efectivos a la vez que iba incrementando las peticiones y reclamaciones.

La enorme lista de espera entre los reclamantes tiene mucho que ver con que los asuntos registrados en los años iniciales de su actividad, 2016 o 2017 rondaban los 150. En lo que va de año ya se han cursado 450, una cantidad que supera en un 15% los expedientes registrados en todo 2024, por lo que se espera rozar los 600 asuntos, lo que supondrá un aumento anual del 40%. «Vamos a multiplicar por cuatro la actividad con el mismo personal que hace siete años. La situación es insoportable», ha explicado García Macho.

«No sabemos nada de la renovación. La situación es límite. Estamos aquí por dar servicio a los valencianos, pero las cifras son brutales y parque que quieren que el Consell de Transparencia vaya lo peor posible», señala el presidente del organismo respecto al Gobierno valenciano, que heredó el encaro de renovarlo de un Botánico que durante años tampoco ofreció demasiadas facilidades. Las memorias anuales del consejo han sido siempre muy reivindicativas respecto a su situación.

Lo mismo ocurrió en marzo pasado, cuando se acudió a Les Corts a ofrecer la recopilación estadística del trabajo realizado y donde García Macho incidió en que la escasa atención recibida durante los años botánicos no se había modificado sino que se estaba incrementando con la llegada del PP al Consell. De hecho, también aumentado, tras la llegada de los populares, las reclamaciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de las resoluciones del consejo por parte de las consellerias, según fuentes del organismo.

Ni el Botánico les renovó ni el PP y Vox lo han hecho después, y eso que modificaron la ley de Transparencia que ya desmontó la actual configuración del organismo para pasar de cinco a tres consejeros. Los miembros del Consejo ya no se tienen ni que consensuar porque un último cambio normativo permite renovarlo por mayoría absoluta.

PP y Vox lo podrían hacer si quisieran. Cuentan con votos suficientes. La relación y negociación con el bloque de la izquierda es nula, más allá de los contactos que sí establecen para pactar las condiciones económicas de los diputados o la modificación (a la baja) de la fiscalización de los grupos parlamentarios.

Las circunstancias siempre han conspirado contra la renovación del organismo. Primero la pandemia, luego el Botánico no fue capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos. Luego llegó la dana. «Estamos dispuestos a seguir unos meses más, pero solo si nos dan más recursos administrativos. Yo creo que, como mucho, hasta otoño, cuando ya haya pasado un año de la dana. Hemos tenido buena voluntad y no queremos ser una fuente de problema, pero en otoño sería el momento de resolver esta situación», explicó García Macho en su última intervención pública en Les Corts.

«Hemos actuado con lealtad y transparencia con el anterior Consell y el actual. Nos hubiera gustado realizar una explicación previa, ante los miembros de la Mesa de Les Corts de nuestra situación, algo que siempre se ha hecho, pero no ha sido posible», lamentó en marzo García Macho. El presidente del Consejo se dio de plazo hasta otoño para que se resuelva la situación. El próximo lunes acaba el verano.