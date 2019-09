El Consell recorta 365 millones pero lleva sin gastar 350 sólo en inversiones Los consellers de Justicia, Hacienda, Vivienda y Sanidad, en Les Corts. / jesús signes El PP pide un pleno extraordinario para que Puig explique en Les Corts los ajustes y lo acusa de «escabullirse» M. HORTELANO VALENCIA. Lunes, 30 septiembre 2019, 00:35

La Generalitat ofrecerá al Gobierno de España 345 millones de euros en recortes para que se desbloquee cuanto antes el préstamo de 250 millones en forma de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para poder hacer frente al atasco de facturas que ya acumula la caja del Gobierno valenciano. El Botánico insiste en que los recortes no tendrán demasiada repercusión en el día a día de los ciudadanos de la Comunitat, pero a juzgar por los datos de ejecución presupuestaria que el Gobierno valenciano presenta a fecha de 31 de agosto, puede que no se perciban porque hay un alto porcentaje del presupuesto que ni siquiera se ha utilizado. Sólo en el capítulo VI, el que corresponde a las inversiones, el Consell sólo había utilizado 401 de los 755 millones que tenía disponibles para este año. Es decir, tenía sin utilizar hasta ahora 354 millones de euros.

El Consell dio a conocer el sábado la cifra final que no podrá gastar hasta que acabe el año de lo que sí tenía previsto hacer respecto al presupuesto que aprobó en Les Corts para todo 2019. Pero una rápida mirada al visor presupuestario de la propia Generalitat vislumbra que incluso sin recortes, el Ejecutivo no llevaba ritmo de haber invertido ni el 50% de lo que presupuestó. En la cifra de recortes anunciada -345 millones- la mordida a las inversiones era de 110 millones de euros. Pero en la bolsa del presupuesto había bastante más que no se ha empezado ni siquiera a utilizar en este apartado.

Eso en cuanto al gasto comprometido en el capítulo estrella de todo presupuesto. A la misma fecha, el Consell sólo había pagado 180 millones de los que ya tenía comprometidos. Es decir, sólo habían llegado a los bolsillos de las empresas encargadas de llegar a cabo las obras o acciones, un 24% del montante total, por lo que las cantidades no han entrado en la economía.

Eso en cuanto a las inversiones. En el resto de partidas, el recorte es también es notorio. En gastos de funcionamiento, se rebajarán 42,4 millones, mientras que de personal se rebajará la partida en 20 millones y de intereses, un millón. En Transferencias corrientes se dejarán de gastar 38,9 millones y 133,4 en transferencias de capital. De este capítulo, por ejemplo, se dejarán sin convocar este año algunas ayudas de empleo, de Ivace, comercio, industria o energía, que siempre se dejan para final de año. De la partida de Activos financieros se meterá la tijera en 10,4 millones.

El portavoz de Economía del PPCV en Les Corts, Rubén Ibáñez, anunció ayer que su formación solicitará un pleno extraordinario y urgente para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explique en el parlamento autonómico los «recortes» de 365 millones de euros anunciados el sábado y «deje de escabullirse». Ibáñez señaló que «ha llegado un momento en que nadie quiere ser la cara de los recortes, nadie quiere explicarlos y se anuncian de tapadillo, sin pasar si quiera por el pleno del Consell», reprochó en un comunicado.

El parlamentario aseguró que los recortes «tienen tres caras»: «PSPV, Compromís y Podemos» y las del presidente y vicepresidentes de la Generalitat, Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, que «son los manostijeras del nuevo Botánico, que se dedican a enchufar primero y luego a recortar». Para el portavoz popular, «es evidente que si el Parlamento aprueba el presupuesto, es el Parlamento quien tiene que conocer los recortes del mismo y el impacto que va a tener en los servicios públicos fundamentales».«Queremos saber qué va a dejar de ejecutarse respecto a aquello que se aprobó en diciembre. Por eso no se entiende que Puig huya de su responsabilidad y se esconda para no dar la cara. Que cumpla con su deber, venga a Les Corts, deje de escabullirse y nos explique un tema tan importante como es la cascada de recortes que vamos a empezar a sufrir a partir de ahora», dijo.

Soler explicará los recortes

Por su parte, el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, tildó de «intolerables» las críticas del PPCV por los «recortes» de 365 millones de euros y aseguró que lo que «es vergonzoso es que el PPCV desee que las cosas nos vayan mal». En este sentido,aseguró que el Consell «dará explicaciones como siempre ha hecho, no como el Gobierno del PP que aún estamos esperando que explique el tijeretazo de 3.705 millones de euros que realizó en tres años y que el propio Rubén Ibáñez aplaudió». Fuentes socialistas aseguraron ayer que será el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien acuda a Les Corts para explicar los recortes que el Consell ha tenido que incluir en el plan de ajuste para que el Gobierno central desbloquee 250 millones de euros en los próximos días. Será entonces, cuando se haga público el plan cuando se conozca al detalle qué partidas están afectadas y qué planes se quedarán sin hacer.