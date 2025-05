El Consell ve «injustificable» que Sánchez no se reúna con Mazón

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le costó meses, más de un año, encontrarse con el jefe del Consell, Carlos Mazón. Fue a principios de ... octubre, en una ronda de encuentros convocados cuando al jefe del Ejecutivo central le pareció oportuno escuchar a los presidentes autonómicos. No se había producido la dana. Posteriormente, el 31 de octubre, Sánchez visitó Valencia y acudió a un Cecopi en L'Eliana. Esa fue la única ocasión en que los dos mandatarios pudieron hablar de un modo más o menos bilateral sobre el mayor desastre natural sufrido en España durante el siglo actual. Posteriormente, se saludaron en diciembre en la conferencia de presidentes. Nada más. Mazón envió una carta pidiendo una reunión, preferiblemente en el Palau de la Generalitat, para impulsar una coordinación que actualmente es muy escasa en todo lo relacionado con la dana. Desde el Consell se considera «injustificable» tanto la falta de respuesta como de reunión.

«Es evidente que por parte del presidente Mazón hay una voluntad de tener el encuentro. Lo ha reiterado, lo pidió por carta y hemos insistido en ello. Es injustificable que el presidente venga a Valencia, a su sede preferida, la Delegación de Gobierno, como hizo la pasada semana, pero no se siente con el jefe del Consell», indicó la vicepresidenta Camarero.

La portavoz del Consell consideró que «no está justificado» esa falta de respuesta y esa falta de reunión: «Es ilógico que en el momento que vivimos, cuando es necesario un trabajo en común, sin comisión mixta en marcha, no haya reunión. No sólo es una deslealtad, que lo es. El presidente Sánchez ha estado a menos de un kilómetro del Palau de la Generalitat y no ha querido sentarse con Mazón, igual que hacen los ministros con los consellers».

«Nos gustaría mas coordinación. La esperanza es lo último que se pierde y seguiremos insistiendo. Las ayudas serían más agiles y la actuación más útil», ha lamentado Camarero.