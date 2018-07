El Consell evita explicar el retraso en la financiación y el decreto del valenciano Los síndics de Podemos y PSPV en Les Corts, Estañ y Mata, dialogan durante un pleno. / irene marsilla El tripartito impide que se convoque la diputación permanente de Les Corts donde el Gobierno valenciano debía dar cuenta de sus últimas gestiones S. P. Viernes, 27 julio 2018, 00:47

valencia. El tripartito blinda al Consell para evitarle acabar el periodo de sesiones parlamentarias con disgustos innecesarios. Los socialistas, según afirmaron a LAS PROVINCIAS fuentes podemistas en Les Corts, estaban muy empeñados en evitar que la diputación permanente de la Cámara se activase una vez ha finalizado el calendario de plenos. De ahí las urgencias para incluir en el último plenario la aprobación de la subida salarial a los funcionarios de la Generalitat. Una vez se logró sacar adelante esa equiparación de las nóminas, la necesidad de la diputación permanente decae por completo, por mucho que la hayan solicitado los populares y Ciudadanos.

Los partidos del Botánico (PSPV, Compromís y Podem) rechazaron ayer la petición del Grupo Popular, apoyada por Cs, de convocar la diputación permanente para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicara cuáles son las negociaciones que tiene con el Gobierno respecto al cambio de modelo de financiación y para que el conseller de Educación, Vicent Marzà, informara sobre la respuesta ante la anulación del TSJCV de varios artículos del decreto que prioriza el uso del valenciano en la Administración.

La portavoz adjunta de Podemos, Beatriz Gascó, justificó su voto en contra por considerar que estos dos asuntos no son de la urgencia que precisa la convocatoria de la diputación. El síndic de Compromís, Fran Ferri, admitió que son dos temas «importantes y de actualidad», si bien no cree que supongan «una urgencia que justifique la convocatoria de una diputación como dice el reglamento» de Les Corts. Ferri puntualizó que, en materia de financiación, Puig ya dejó clara su posición, mientras que la sentencia que anula varios artículos del decreto que prioriza el uso del valenciano es una decisión «dura», para Ferri. El portavoz de Compromís considera contradictorio la denuncia del PP cuando «firmó el decálogo de áreas del Maestrazgo en 2003 que decía cosas tan normales y que señala el decreto como que las comunicaciones internas de las consellerias se redactarán en valenciano o que las comunicaciones entre consellerias, diputaciones, agentes públicos y municipios de predomino en valenciano se redactaran en valenciano. Ahora mismo es lo que ha denunciado al TSJCV, un tribunal que ha hecho una sentencia que desde nuestro punto de vista es ideología». De igual modo, para el síndic del PSPV, Manolo Mata, no es «de extraordinaria urgencia» tratar «una sentencia que no es firme y está recurrida».

La oposición critica que el Botànic haya vetado las comparecencias por no considerarlas «urgentes»

Sin embargo, la portavoz adjunta del PPCV, María José Català, consideró ambos asuntos «urgentes» por lo que no entiende por qué «no se puede dar respuesta inmediata por parte del Consell». Desde Cs, su portavoz en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, consideró necesario que Puig explique el «retraso» en la reforma del modelo de financiación y lamentó que el «nuevo varapalo judicial» del TSJCV es «un tema lo suficientemente importante como para que se den explicaciones».