El Consell, dividido respecto a la propuesta de Podemos de vaciar las diputaciones La vicepresidenta subraya que votó a favor de la iniciativa de reducir la Administración provincial a la que se opuso el PSPV BURGUERA VALENCIA. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:24

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que la Generalitat está dispuesta a asumir las competencias de las diputaciones. No obstante, ese valeroso talante del Gobierno valenciano no se traducirá en hechos, a pesar de que, en el caso de la Diputación de Valencia, los ocupantes de los sillones, de los cargos y de los sueldos de la Administración provincial pertenecen en un 85% a los dos partidos que integran el Ejecutivo, PSPV y Compromís. Se podría, hay predisposición, pero habría que renunciar a decenas de cargos públicos mientras en Alicante y Castellón el PP continuaría al frente de las diputaciones que actualmente gobiernan. En relación a la desaparición de las diputaciones, algunos miembros del Consell recuerdan una frase afortunada del socialista José Manuel Orengo, por ahora, asesor del presidente Puig en la Generalitat: «Aquí todos somos republicanos hasta que nos nombran rey».

En esa contradicción ahonda ahora Podemos con una proposición de ley que Oltra evitó ayer valorar como portavoz del Consell. La vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo valenciano no se pronuncia sobre la propuesta concreta de un grupo parlamentario morado, si bien deslizó que su posición, la de Oltra, sobre el vaciamiento de las diputaciones quedó clara en la votación de la resolución en el Debate de Política General sobre la incorporación del presupuesto de diputaciones a la Generalitat que no se aprobó pero que Compromís respaldó. «Mi opinión va en mi voto», recalcó la portavoz del Consell y líder de la coalición nacionalista, que en esa votación se situó con Podemos mientras que el PSPV se alineó en contra junto al PP.

La vicepresidenta aseguró ayer que la Generalitat estaría en condiciones de asumir las competencias de las diputaciones de apoyo a los municipios. Oltra recordó que existe una Dirección General de Administración Local (depende de Presidencia y está en manos de Toni Such, persona de la máxima confianza del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig) y que se podrían asumir competencias «y presupuesto, que no vendría mal», además del personal, como ya ocurrió con el traspaso de competencias estatales. «Sería un proceso absolutamente viable y tampoco inventaríamos la Coca Cola», señaló la portavoz del Consell, quien, no obstante, recordó los dos decretos de coordinación sobre turismo y deportes que fueron tumbados por el TSJCV por la denuncia de la Diputación de Alicante. Oltra consideró que «no deberían ejercer competencias impropias o que son de la Generalitat».