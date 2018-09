El Consell cambia a dos altos cargos de la Conselleria de Transparencia Belén Cardona. / Universidad de Murcia Belén Cardona será la nueva secretaria autonómica y Antonia Moreno la directora general de Cooperación LAS PROVINCIAS Viernes, 7 septiembre 2018, 12:28

El Consell ha aprobado los nombramientos de María Belén Cardona Rubert como nueva secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y de Antonia Moreno Ruíz como directora general de Cooperación y Solidaridad.

María Belén Cardona Rubert

Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Universitat de València) con experiencia en la gestión de proyectos de investigación y convenios marco de cooperación con Brasil, Chile y Ecuador, sobre derechos humanos, desarrollo y ciudadanía, igualdad, políticas migratorias.

La investigación y publicaciones (más de 100) se han desarrollado, principalmente, en el ámbito de los derechos fundamentales del trabajador, políticas migratorias, desarrollo, igualdad, género, protección de datos, impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el contrato de trabajo, políticas socio-laborales, políticas inclusivas, empleo y colectivos vulnerables e inserción y derechos de las personas mayores.

Ha realizado investigaciones con grupos y centros de investigación extranjeros y nacionales, y ha sido profesora visitante en países como Estados Unidos (University of California-Berkeley); Canadá (Center for Human Rights and Pluralism, Mcgill University, Montreal, Quebec), Italia (Milán, Bolonia, Siena, Palermo, Modena), Alemania (Munich).

Ha sido responsable de los Convenios Marco de Cooperación suscritos por parte de la por parte de la Universitat de València con el Centro Universitario Joa Pessoa-UNIPE (Brasil); la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Ecuador); y la Universidad de San Francisco de Quito (Ecuador).

Es miembro de diversos consejos asesores y editoriales de revistas nacionales e internacionales. Son de destacar: Revista de Derecho Social, Rivista Il Lavoro nelle Giurisprudenza o Revista de Direito do Trabalho-RDT (Thomson Reuters-Revista dos Tribunais).

Ha realizado actividades de gestión y dirección en diversos puestos de gestión en la Universitat de València, entre ellos cabe destacar la Coordinadora del Área de Empleo del OPAL (Observatorio para la Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) colaborando en la creación e impulso de la Bolsa de Empleo de la Universitat.

Es miembro promotor del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y de su Junta Permanente. Forma parte del Patronato de la Fundación 1º de Mayo-CCOO. Fue la primera Presidenta de la Asociación de Profesionales Españoles de la Privacidad desde su fundación hasta el año 2011. Dirige el Grupo de investigación INCLUSIVE de la Universitat de València (Instrumentos de Protección Social y Políticas Inclusivas).

Ha dirigido diversos Programas de postgrado como el Diploma de Especialización Profesional Universitario en Asesoramiento y Prestación de Servicios al Inmigrante y el Diploma en inserción sociolaboral para colectivos en riesgo o situación de exclusión.

Antonia Moreno Ruiz

Licenciada en Filosofía por la Universitat de València (1984)

Funcionaria del cuerpo nacional de profesores de infantil y primaria por oposición y funcionaria del cuerpo nacional de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Lengua castellana y literatura. Habilitada en el cuerpo de directores escolares

Formación como Alta dirección en las administraciones públicas por FUNDESEM.

Primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela (2011-2013)

Ha sido directora de centro escolar del colegio público de Godelleta (Valencia) (1990-1993), jefa de estudios del centro escolar Cavite en La Malvarrosa (Valencia), centro piloto en experiencias de integración de etnia gitana, inmersión lingüística en lengua vernácula, alfabetización y programas de reinserción social e itinerancia académica; y vicedirectora del instituto de Educación Secundaria de Albatera (Alicante).