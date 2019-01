El Consell anima a los partidos a apoyar la ley de servicios sociales tramitada con urgencia S. P. Sábado, 26 enero 2019, 01:05

valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, animó ayer a todos los grupos parlamentarios de Les Corts a apoyar la aprobación de la ley se servicios sociales, una norma «troncal en la configuración de los derechos sociales de los valencianos». Oltra hizo este llamamiento al ser preguntada por el futuro de esta ley después de que el PP anunciara que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si no se resuelven las «deficiencias» que han acompañado a su tramitación.

Tras asegurar que el Consell es respetuoso con la separación poderes y no marca los tiempos a Les Corts, afirmó que cualquier problema que pueda haber habido en la tramitación parlamentaria «está en vías de subsanarse», diagnóstico que contrasta con esa supuesta desconexión entre el Ejecutivo valenciano y los parlamentarios de Les Corts. No lo tiene tan claro el portavoz de Servicios Sociales del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, quien ayer, tras la celebración durante la tarde de la Comisión de Política Social y «pese a una nueva votación» de las 57 enmiendas a la Ley de Servicios Sociales, afirmó que su partido seguirá estudiando la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional la tramitación por «vulneración de los derechos» de los diputados.

Zaplana consideró la comisión «un paripé. Ha vuelto estar llena de irregularidades porque, en primer lugar, no ha sido una comisión continuidad de la anterior comisión, se ha convocado por urgencia, sin motivo, en menos de 24 horas, no se ha contestado por escrito al recurso de reposición interpuesto, se han votado una serie de enmiendas por segunda vez sin anular la primera votación. Se ha pedido aclaración y no se ha dado ninguna respuesta».

Oltra animó a todos los grupos parlamentarios a aprobar y llevar adelante «esta ley tan fundamental», que garantiza los derechos sociales de los valencianos y que conforma «todo un sistema público de servicios sociales pionero en España». Oltra agradeció el esfuerzo de los diputados para sacar adelante una ley «que es la futura estructuración de los servicios sociales valencianos».