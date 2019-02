El Consell admite que la comisión bilateral con el Gobierno se queda sin fecha concreta BURGUERA Sábado, 16 febrero 2019, 00:50

valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que aunque la convocatoria de elecciones generales provoque que las cosas se quedan en modo de espera mientras se forma un nuevo Gobierno, la comisión bilateral entre Generalitat y la Administración General del Estado se va a celebrar. No obstante, ahora no se sabe ni quién ni cuándo se celebrará. El Consell aprobó ayer modificar la designación como miembros permanentes en representación de la Generalitat en la comisión bilateral. Puig presidirá la representación valenciana en la que también estará la vicepresidencia, y el resto de miembros será designado por la Presidencia y la Vicepresidencia de común acuerdo en función de la temática que se vaya a tratar. Oltra admitió que no podía asegurar la fecha en que se producirá la reunión, que en un principio estaba fijada para el próximo jueves.

La portavoz del Consell asegura que la Generalitat seguirá «su hoja de ruta» y lo que estaba previsto se hará, si bien Oltra reconoció que con el rechazo a los Presupuestos la «agenda valenciana» política se resiente y que la caída del Gobierno central «lo ha movido todo un poco».

La celebración de esta comisión fue anunciada tras una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el pasado 4 de febrero, y su contenido es la coordinación de políticas económicas que impulsen el empleo en sectores como el turismo, la agricultura y las infraestructuras. La propia Batet ya descartó hace dos semanas que la financiación no se pondría sobre la mesa, y Puig lo justificó en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también tenía previsto venir a Valencia a explicar a los agentes sociales aspectos relacionados con la financiación. Sin embargo, la crisis de Gobierno ha trastocado los planes.