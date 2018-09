Los consejeros de PSPV y Cs en À Punt apoyan aumentar el gasto hasta 69 millones Miembros del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. / j. signes Los partidos políticos que los eligieron rechazan que la nueva RTVV eleve su presupuesto un 25% respecto al año anterior A. CERVELLERA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:52

Valencia. El Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) aprobó ayer el anteproyecto de presupuesto de À Punt para el 2019. Tal y como adelantó Empar Marco, directora general de la nueva radiotelevisión, en su comparecencia en Les Corts el ente ha decidido proponer que sus cuentas pasen de 55 millones a 69. Este incremento del 25% respecto al ejercicio anterior fue respaldado por la mayoría del Consejo Rector y sólo el representante elegido por el PP votó en contra. Los miembros designados por PSPV, Ciudadanos, Compromís y Podemos se posicionaron a favor.

Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS, tanto los socialistas como el partido naranja no ven prioritario que se aumente el presupuesto en 2019, lo que crea una contradicción entre los dos consejeros de las formaciones y estos partidos. El PP es el otro grupo parlamentario que se opone a incrementar los fondos en un 25% y en este caso no existe una contradicción con su representante. Podemos tampoco prioriza que se dediquen fondos a esta labor pero no lo descarta mientras que Compromís es partidario del aumento propuesto por la dirección.

El anteproyecto de presupuestos aprobado para el próximo año es de 68.998.354 euros. Tal y como informó el Consejo Rector a través de un comunicado, de esta cantidad 53,7 millones se destinarán a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). En 2018 fueron 46,8 millones los que se dedicaron a la SAMC. Un año en que la nueva radiotelevisión valenciana recordó que se ha estrenado el sitio web, han arrancado las emisiones y se va a completar la programación de la radio el próximo 1 de octubre.

Además de los casi 69 millones previstos, se tendrán que sumar otros ingresos que provengan de la publicidad. Se espera que alrededor de 23 millones se destinen a la partida de personal, una situación que solucionaría el problema legal al que se enfrenta À Punt. En la actualidad esta cifra también es muy similar pero el presupuesto es más reducido, lo que incumple una modificación de la ley incorporada hace unos meses a petición de Ciudadanos, que señala que el capítulo de personal sólo podrá acaparar un tercio del presupuesto. En el anteproyecto, otros 4,5 millones están previstos para inversiones en infraestructuras y tecnología y 23 estarán destinados a contenidos.

Una vez aprobado el presupuesto por el Consejo Rector, las cuentas van a ser remitidas al departamento de Presidencia de la Generalitat, del que depende À Punt. Ahora está en manos del socialista Vicent Soler, conseller de Hacienda, admitir o no las demandas de la nueva RTVV. En las próximas semanas la conselleria elaborará el proyecto de presupuestos de toda la Generalitat y allí se evidenciará si se ha decidido aceptar las demandas del ente o se ha optado por rebajarlas. Después será el trámite parlamentario en Les Corts, donde las cuentas podrán volver a sufrir modificaciones en la negociación con el resto de formaciones políticas.