Ciudadanos amenaza con bloquear el decreto ley sobre permisos de paternidad El PSOE replica que la actitud del partido de Rivera «raya la prevaricación» y da por hecho que los letrados del Congreso avalarán la posición del Ejecutivo PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 13:49

La batalla por los reales decretos ley del Gobierno no cesa. La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha decidido este miércoles, a propuesta de Ciudadanos, solicitar un informe de los servicios jurídicos para determinar si cabe o no que el texto en el que se amplían los permisos de paternidad, publicado en el BOE la semana pasada, sea sometido a convalidación en la cámara baja. El partido de Albert Rivera alega que la iniciativa gubernamental contempla, en su primer punto, una modificación de una ley orgánica y que por lo tanto no debería poder tramitarse como decreto ley.

El vicepresidente primero de la Diputación Permanente, Ignacio Prendes, ha echado mano de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1986 en la que se tumbó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante real decreto ley. Y ha recordado que la Carta Magna explicita que las materias que por su especial importancia no pueden ser abordadas en una ley ordinaria (el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general o las normas que regulan los órganos constitucionales) están vedadas a al instrumento legislativo de que dispone el Gobierno para casos de extraordinaria y urgente necesidad.

En principio, la Mesa volverá a reunirse este jueves para oír la opinión de los letrados, como ha anunciado su presidenta, la popular Ana Pastor. Sin embargo, fuentes del PP, del PSOE y de Podemos adelantan ya que no cabe esperar, ni mucho menos, que se dé la razón a Ciudadanos porque, aunque el decreto ley modifique una ley orgánica, los aspectos de esta que se cambiarán no pertenecen al grupo de materias blindadas especialmente por la Constitución.

El portavoz adjunto de los socialistas, Rafael Simancas, se ha mostrado especialmente molesto con la formación liberal y ha acusado a Ciudadanos y al PP de «rayar el delito de prevaricación». Simancas ha insistido en que «más del 90%» de la ley de igualdad de 2007 (la que ahora se modifica) es de contenido ordinario y no orgánico, de manera que el decreto ley sería perfectamente constitucional. «Lo saben -ha subrayado además en alusión a Prendes- porque se lo han explicado los letrados» .

El diputado del PSOE ha defendido también de que tanto los artículos 78 y 86 de la Constitución como el 151 del Reglamento del Congreso dejan «clarísimo» que los reales decretos leyes se tienen que someter sí o sí a convalidación y que no hacerlo sería, ha sostenido, delito.