EU condiciona su entrada en el Ejecutivo a tener un conseller

Valencia. Esquerra Unida, el partido minoritario dentro del grupo parlamentario de Unides Podem, quiere estar presente en el Consell con un puesto destacado sí o sí. Después de que la formación liderada por Rosa Pérez contactase con PSPV y Compromís para tratar de negociarse un asiento en el futuro Ejecutivo a espaldas de Podemos, ahora EU ha condicionado su entrada en el futuro Gobierno de izquierdas a tener un conseller que, en un principio, iba a corresponder al partido morado.

La dirección de EU ha tomado esta decisión que implica un todo o nada ya que el partido no se conforma con tener a sus dirigentes en el segundo o tercer escalón del Ejecutivo valenciano. Aunque las negociaciones del futuro Consell no han arrancado ya han tomado esta decisión que tanto indigna a Podemos, que consideran que no era el momento de abrir el debate.

Las quinielas del futuro Gobierno apuntan a que Unides Podem podía hacerse con dos de los doce departamentos a repartir entre las formaciones de izquierda y desde el partido morado, como fuerza mayoritaria, consideran que lo lógico es que sean ellos los que encabecen las consellerias aunque luego estén presentes secretarios autonómicos o directores generales de sus socios. La diferencia entre estar presente en el Ejecutivo con un conseller o con un cargo inferior es significativa ya que tan sólo los primeros forman parte del pleno que se reúne cada semana para tomar las principales decisiones.

En las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril, la coalición Unides Podem logró un 8% de los votos y ocho parlamentarios. Un resultado tres puntos menor al de hace cuatro años (siete si tenemos en cuenta a EU que no entró en Les Corts) pero que, al mismo tiempo, es imprescindible para lograr una mayoría de izquierdas. Dentro del grupo seis diputados son de Podemos y dos de EU pero los representantes de este partido no son necesarios para alcanzar la mayoría de la Cámara.

La relación entre los dos socios ha comenzado a deteriorarse nada más arrancar la legislatura. Este no ha sido el único asunto que ha tensado la coalición ya que las dos formaciones también tenían posiciones diferentes para elegir el nombre del grupo (Unides Podem) por dar más protagonismo o no a EU.