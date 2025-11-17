Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

La Comunitat Valenciana cerrará 2025 con el peor dato de déficit de todas las CCAA, según Fedea

La entidad estima unos números rojos del 1,4% del PIB pese al significativo aumento de ingresos respecto a 2024

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:34

La Comunitat Valenciana cerrará 2025 con un déficit del 1,4% de su PIB. Así lo estima la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ( ... Fedea) en el informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA que ha hecho público este lunes. El dato valenciano es el peor de todas las CCAA, y supone doblar el último dato de déficit proporcionado por la Intervención General, correspondiente al pasado mes de julio, y que se situaba en el 0,7%.

