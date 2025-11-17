La Comunitat Valenciana cerrará 2025 con el peor dato de déficit de todas las CCAA, según Fedea

La Comunitat Valenciana cerrará 2025 con un déficit del 1,4% de su PIB. Así lo estima la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ( ... Fedea) en el informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA que ha hecho público este lunes. El dato valenciano es el peor de todas las CCAA, y supone doblar el último dato de déficit proporcionado por la Intervención General, correspondiente al pasado mes de julio, y que se situaba en el 0,7%.

Fedea detalla que un total de 11 regiones cerrarán el año con unos gastos presupuestarios superiores a sus ingresos. Según estas previsiones 11 comunidades cerrarían 2025 con déficit: C. Valenciana2 (-1,4%), Murcia (-1,1%), País Vasco (-0,3%), Aragón (-0,5%), Canarias (-0,3%), Cataluña (-0,3%), C. Madrid (-0,3%), Baleares (-0,2%), Castilla-La Mancha (-0,2%), La Rioja (-0,1%) y Galicia (-0,1%). Dos regiones terminan prácticamente en equilibrio presupuestario: Castilla y León (-0,0%) y Extremadura (- 0,0%). Y 4 CC.AA, cerrarán 2025 con un saldo en CN en positivo: Asturias (0,3%), Cantabria (0,3%), Andalucía (0,3%) y Navarra (0,7%).

El dato de la Comunitat Valenciana se produce a pesar del incremento de los ingresos no financieros hasta el mes de julio, que en el caso de la Comunitat mejoraron un 8,2% respecto al mes de julio del año pasado. Un incremento de recursos que, en el caso de la Comunitat Valenciana, obedece a un aumento de 641 millones de euros de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que pasa de 15.376 millones en 2024 a 16.017 millones en 2025. El crecimiento de recursos por la financiación en la Comunitat Valenciana es del 4,2%, la CCAA que más crece en términos relativos.

La Comunitat también mejora sus recursos en el capítulo de 'resto de ingresos', con un aumento del 17%. Este capítulo incluye el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resto de impuestos de producción e importaciones ajenos al sistema de entregas y liquidación del SFA, como el Impuesto de matriculación, Tasas sobre las actividades de Juego, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o Transferencias específicas entre AA.PP.

Pese al incremento de los ingresos, los datos de déficit de la Comunitat Valenciana se ven penalizados por el aumento de los gastos, que crecen un 7,3%, la tercera CCAA que más aumenta sus gastos, debido al crecimiento de los gastos en el capítulo de intereses. También es significativo el crecimiento en la partida de 'resto de gastos', que en el caso valenciana aumenta un 60,1% y que incluye las ayudas dana.

Fedea señala que aunque su estimación global mantiene prácticamente sin cambios el déficit de cierre de 2024 (-0,2% del PIB), «es un mal dato porque se sustenta en un incremento de la recaudación del 22% en ITP y AJD, que es un ingreso extraordinario ligado al boom mobiliario que estamos viviendo. Además, implica un crecimiento del gasto que supera ampliamente lo permitido por la regla de gasto (3,2%)».

Los datos de Fedea se dan a conocer el mismo día que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que reúne al ministerio de Hacienda y a las CCAA y que debe de abordar la senda de déficit para los próximos años y, según indica el orden del día, la reforma del sistema de financiación autonómica.