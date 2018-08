Compromís teme que sus críticas fuercen el adelanto electoral

La vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, sostuvo ayer el nivel de críticas hacia sus socios del Consell por no haberle comunicado ni el cambio unilateral del voto adoptado por el presidente Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, al respaldar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la política del techo de gasto del Gobierno central, ni el acuerdo con el Ministerio del Interior para instalar una comisaría para las víctimas de la violencia machista en la Ciudad de la Justicia.

No obstante, en la coalición de Oltra hay sectores relevantes que temen que esa presión, impulsada fundamentalmente por la vicepresidenta, empuje al jefe del Consell a convocar un adelanto de los comicios autonómicos porque la convivencia entre los socios se haga insostenible. El presidente ya anunció en una entrevista que únicamente forzaría un adelanto ante una «inestabilidad política» o «falta de pulso del Consell». La situación actual le daría ya para alegar el primer motivo.

Tanto es así que en la coalición nacionalista consideran que hay dos fechas clave en las que Puig podría anunciar ese adelanto si es que se ve 'forzado' a ello: el 11 de septiembre, durante la celebración del Debate de Política General, o el 9 d'Octubre, el Día de la Comunitat Valenciana. A partir de ahí correrían 54 días hasta que llegase la cita con las urnas. En el primer caso las elecciones serían el 4 de noviembre y en el segundo, la cita con las urnas, el 2 de diciembre.

Morera pide una reunión del Botànic antes del Debate de Política General

Las mismas fuentes reiteraron, no obstante, que Ximo Puig, por ahora, no quiere verse abocado al adelanto electoral, pero que su entorno de mayor confianza lo podría forzar a convocarlo si la convivencia de los dos socios del Consell se hace insostenible, y las encuestas le auguran un triunfo electoral con unos 30 diputados.

Una convocatoria anticipada para la que Compromís no estaría preparado ni tampoco Podemos, ambos, junto al PSPV, los miembros del pacto del Botànic. Los nacionalistas todavía no han puesto fecha a sus primarias -las últimas autonómicas se les atragantaron por las cuotas de partidos y personas-, mientras que los de la formación de Pablo Iglesias aún tienen que concretar el acuerdo con EU, actualmente una coalición extraparlamentaria en la Cámara valenciana, y realizar la consulta a sus bases. De igual modo, tanto el PP como Cs se verían perjudicados por una decisión de este tipo. En el primer caso, al PP las últimas encuestas no le resultaban del todo favorables y está por ver de qué manera influye el efecto Casado. Para la formación naranja, que todavía está sin candidato oficial -se habla de Toni Cantó-, el tiempo para preparar unos comicios sería más bien escaso.

Pese a todas las circunstancias favorables, desde el PSPV siguen llamando a la calma. Fue Manolo Mata el encargado de poner voz al mensaje. Lo hizo con ironía. No quieren adelantar las elecciones para evitar «el suicidio asistido del PP, de la hasta ahora primera fuerza política de la derecha». El dirigente socialista aseguró que necesita «un PP fuerte, pero no este que vive de las rentas del pasado, de provocar la división entre valencianos y de querer satanizar al único gobierno que está mejorando la vida de las personas».

También el presidente de Les Corts, Enric Morera, trató de serenar. El presidente de Bloc solicitó una reunión entre los partidos del Botànic para «pactar incluso las diferencias» antes del Debate de Política General del próximo 11 de septiembre. «Son fuerzas políticas diferentes, y por eso es necesario pactar una hoja de ruta», aseveró. Morera admitió haber hecho «gestiones» para ese encuentro. Morera defendió que «cuando hay diferencias las cosas se tienen que hablar en el marco de la mesa que agrupa a las fuerzas políticas del Botànic».

Miembros del Consell mostraron ayer su enorme sorpresa ante la airada reacción de Oltra, desproporcionada en un asunto como el de la comisaría de violencia de género. Es más, otras fuentes sostienen que es este hecho lo que desencadena la crisis actual porque es a partir de ahí cuando se añade la crítica al acuerdo por el aumento del déficit. Hasta ese momento, las reacciones de los principales líderes de Compromís con el apoyo del PSPV a la postura del Gobierno habían sido mucho más comedidas. Fue el mensaje de Oltra lo que desató a sus compañeros de filas.