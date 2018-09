Compromís respalda al Consell pero arremete contra Sandra Gómez por «dudar» del Botànic Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts. / EFE/ Kai Forsterling Los nacionalistas tratan de capitalizar parte de la acción de Gobierno y recuerdan al jefe del Ejecutivo que debe exigir una nueva financiación A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:27

La intervención del grupo parlamentario de Compromís en el debate de política general se presentaba bastante tranquila. Después de los enfrentamientos que protagonizaron los nacionalistas y los socialistas en el seno del Consell no se preveían sobresaltos en el hemiciclo pero Compromís decidió volver a marcar cierta distancia con el PSPV al reprocharle la actitud de Sandra Gómez, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Valencia por «poner en duda» el Botànic y al recordar al presidente Ximo Puig que debe continuar reivindicando un nuevo sistema de financiación ante el Gobierno central.

La intervención de Fran Ferri, portavoz de Compromís, ante los medios de comunicación que tuvo lugar por la mañana ya hizo prever que Compromís no estaba del todo satisfecho con el discurso de Puig. Las sospechas se confirmaron por la tarde cuando Ferri subrayó que en su grupo parlamentario están «poco satisfechos» de que un año más se tenga que votar una propuesta de resolución en el debate de política general que vuelva a reclamar «un cambio justo» en el modelo de financiación autonómica y unas inversiones justas que no discriminen a los valencianos. Por ello, exigió al presidente Pedro Sánchez «que no haga como Rajoy» y priorice una reforma necesaria. Algo que consideró que tendrá que trasmitirle personalmente Puig en la reunión que mantendrá con Sánchez el próximo octubre.

Pero casi al final de su intervención es cuando llegó el verdadero reproche hacia sus socios de Gobierno. Ferri rememoró como al inicio de la legislatura algunas voces en el PSPV apostaron por un pacto de Ciudadanos, con el apoyo indirecto del PP, en lugar de con Compromís y Podemos. Una postura que criticó que haya vuelto a surgir en una «importante militante a nivel local», en una clara referencia a los comentarios que realizó Sandra Gómez cuando aseguró que estos meses serán fundamentales para ver si se repite el tripartito en la ciudad de Valencia. Ferri criticó que Gómez pusiera en duda «la repetición» de un pacto que cree que ha sido fundamental.

El portavoz de Compromís también dedicó gran parte de su intervención a vender las virtudes del Consell que preside Puig en materia de dependencia, sanidad o educación. Además, anunció la presentación de una iniciativa para comenzar a terminar con las Diputaciones.