Compromís se queda sin grupo en el Ayuntamiento de Xàtiva Las tres concejalas. / B. G. Las tres concejalas que obtuvieron el acta por la coalición en las elecciones de 2015 han pasado al grupo de No Adscritos BELÉN GONZÁLEZ Sábado, 23 febrero 2019, 17:42

Las tres concejalas en el Ayuntamiento de Xàtiva que obtuvieron el acta por la coalición Compromís en las elecciones de 2015 han pasado al grupo de No Adscritos, al solicitarlo el Bloc Nacionalista Valencià (BLOC), tras haberse dado de baja del partido el pasado mes de enero, por diferencias con la dirección local.

Así se daba a conocer en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero celebrado este sábado y tras aprobarse la tramitación del asunto, al no estar contemplado en el orden del día establecido. El secretario municipal hacía lectura del escrito presentado por el BLOC en el que se indicaba que la ejecutiva local, con fecha de 25 de enero acordaba la baja de Cristina Suñer, Pilar Gimeno y Empar Penadés y se solicitaba el paso de las tres al grupo de No Adscritos, como así establecen sus estatutos.

Cabe recordar que las tres ediles, que forman parte del equipo de gobierno local tras la firma del Pacto de Sant Doménec, con PSOE y EU, daban a conocer su decisión de abandonar la coalición y solicitar su baja, junto con otra decena de militantes, el 16 de enero, seis días después de la celebración del congreso local en el que, con una ajustada votación se decidía abrir el proceso de primarias para elegir a la persona que encabezaría la lista para concurrir en las próximas elecciones locales. Una de las tres concejalas, Empar Penadés, que estaba dispuesta a presentar candidatura, impugnó dicha asamblea criticando «las formas» de la dirección, al considerar que no se respetaron los procesos y los tiempos pactados y posteriormente decidió retirar su candidatura por desconfianza no sólo en la dirección de Compromís y el Bloc de Xàtiva, sino en la dirección nacional.

Cristina Suñer, quien lleva como concejala en el Ayuntamiento de Xàtiva como representantes del Bloc y posteriormente de Compromís desde el año 2003, tomaba la palabra para, en nombre de las tres manifestar que, para ellas, «es un día triste por la situación en el que nos hemos visto abocadas, porque no responde a la que hemos realizado al frente de Compromís. Nos sentimos orgullosas de haber contribuido en mucho a este gobierno del cambio en Xàtiva, que es prioritaria a nuestros intereses».

La edil ha asegurado que en todo momento han respetado los principios programáticos del partido, de Compromís y ha dejado claro que el contrato lo tienen con los ciudadanos y ciudadanas que las votaron y que van a respetarlo y a desarrollar su tarea «hasta el último pleno de la legislatura».

Suñer, aunque ha dicho que no era día para reproches, sí que apuntaba que «es triste porque no sabemos por qué estos compañeros te expulsan, han sido toda una serie de escritos y más escritos, llenos de dudas de carácter legal y la expulsión no está amparada por ninguna norma». Y ha dejado claro que se van de Compromís con la «cara bien alta» y que continuarán trabajando desde el grupo No Adscritos «sin vergüenza y satisfechas por la tarea bien hecha».

Los portavoces del resto de grupos municipales, sin entrar en la división interna de la coalición, han mostrado su apoyo a las ediles y la han agradecido el trabajo que han realizado por Xàtiva. También han felicitado por su trabajo al concejal del Partido Popular, José Francisco Domínguez, quien ha dejado en este pleno su acta por motivos «profesionales y urgentes», que le impenden continuar en el cargo.