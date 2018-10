Compromís pacta con Cs la reforma del Estatut y el PSPV les acusa de «postureo» Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts. / Jesus Signes Los nacionalistas esperan que su apoyo al texto que introduce la circunscripción única lleve al partido naranja a votar a favor de la nueva ley electoral A. CERVELLERA Martes, 9 octubre 2018, 00:27

Valencia. Ciudadanos presentó la semana pasada una reforma del Estatut de autonomía de la Comunitat con el único objetivo de introducir la circunscripción única y terminar con la situación actual que lleva a que la provincia de Castellón esté sobrerrepresentada en Les Corts. La iniciativa nació coja ya que el partido naranja necesitaba el apoyo de otro grupo parlamentario para que pudiese prosperar. Un respaldo que ayer le dio Compromís, que anunció que finalmente presentará junto a Ciudadanos una reforma 'exprés' que no termina de gustar al PSPV.

Tal y como avanzó Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de ayer, las dos formaciones han alcanzado un pacto y que el texto inicial ahora incluye algunas demandas de Compromís como que se blinde la cifra de 99 diputados autonómicos.

Aunque no lo han puesto como condicionante, los nacionalistas esperan que ahora Ciudadanos se replantee su postura respecto a la nueva ley electoral, una cuestión muy vinculada a la reforma. Esta norma introducía algunos criterios novedosos como la reducción de la barrera electoral (número mínimo de votos para obtener representación) del 5% al 3%, listas desbloqueadas para marcar las preferencias de los diputados de un partido o una apuesta por la paridad. Ciudadanos se descolgó de esta negociación pese a estar de acuerdo con las novedades por no incluir la circunscripción única, que no se planteó porque para incorporarla se necesitaba reformar el Estatut. Tras las críticas, finalmente el partido naranja presentó esta modificación aunque continúa condicionando su apoyo imprescindible a la norma electoral que antes salga adelante su proyecto.

La actualización del Estatut será presentada mañana y todo parece indicar que en el pleno de Les Corts del próximo 24 y 25 será debatida. El problema es que esta iniciativa también tiene que ser votada en el Congreso, donde lo más previsible es que se dilate en el tiempo como la anterior reforma, que se prorrogó más de 50 veces. Una situación que parece condenar al fracaso una propuesta que no llegaría para las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y que arrastrará con ella a la ley electoral.

Esta situación llevó ayer a Manolo Mata, portavoz del PSPV, a criticar el «postureo» respecto a este debate. Para el también vicesecretario de los socialistas valencianos «es postureo porque por mucho que lo firmemos uno y todos no va a haber circunscripción única en 8 meses y me parece un error plantearlo y me parece un error subirse a carros que no tienen viabilidad».

«Me parece un error intentar justificar lo injustificable y es que se aparten de un cierto consenso que había por bajar la barrera electoral», indicó Mata, aunque resignado admitió que «al final como todos somos unos bienquedas, se firma y no pasa nada, pero vamos, es engañar a la gente». Una postura a la que parece que le ha forzado Compromís al dar su apoyo a Ciudadanos. Además, Mata puso en duda que se pueda quitar a la provincia de Castellón la sobrerrepresetación porque consideró que estas decisiones «absolutamente apresuradas» pueden tener «consecuencias sociológicas».