Compromís ya no garantiza a Morera el número dos por Valencia que sí blindó en 2015 Morera, en Les Corts, junto a su butaca de presidente de la Cámara. / IRENE MARSILLA Fran Ferri, el portavoz de la coalición en Les Corts, anuncia que disputará en las primarias el segundo puesto de la lista electoral al que aspira el histórico dirigente BURGUERA

valencia. La figura de Enric Morera ha ido cambiando de color a lo largo de la legislatura. El que era secretario general del Bloc cuando Compromís se asoció al PSPV para gobernar la Generalitat en 2015 parecía dar estar dando un paso atrás definitivo cuando avaló su sustitución al frente de los nacionalistas por Àgueda Micó un año más tarde. Se situó en un espacio institucional, como presidente de su partido y de Les Corts. Sin embargo, la ambigüedad que siempre ha acompañado a Morera no traiciona. El histórico nacionalista es dúctil, pero su ductilidad es férrea. Hace un par de semanas salió a la palestra para anunciar que se presentaría a las primarias de Compromís, y aunque todo se revistió de esa supuesta sencillez que él se arroga como parte de su carácter de consenso, la apuesta es importante, porque, además, Morera señaló que si acude a disputar las elecciones internas es porque, si el bloque de izquierdas vuelve a ser mayoritario tras las elecciones de mayo, su deseo es incorporarse al Consell. Como quien no quiere la cosa, preguntado por si al presentarse a las primarias pretende disputarle a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ser cabeza de lista, Morera admitió que no, que quiere «ir en la lista» y que «podría ser el número dos» en la candidatura.

Ese puesto, en realidad, es el primero que se puede disputar en la lista de Valencia, un número dos equivalente al uno en Alicante o Castellón. En 2015 también se presentó Morera, que ni siquiera tuvo que disputarlo porque en la coalición no hubo ningún otro aspirante al puesto. Una deferencia. Sin embargo, en 2019 ya no se respetan las canas. Se conserva fresca la memoria pero aún más fresca la ambición, una escenificación de que en política el cambio generacional no se detiene una vez iniciado, y esa renovación se inició con Micó a nivel orgánico y ahora parece que puede llegar a nivel electoral. Además de una pugna entre generaciones, en Compromís habrá también, de confirmarse el deseo de Morera de ser el número dos por Valencia, una disputa entre dos discursos dentro de la coalición. Ferri apuesta por un perfil más social, lo que le sitúa cerca de la esfera ideológica y discursiva de Mónica Oltra. Morera, sin embargo, ha levantado la bandera del nacionalismo clásico, un estilo menos social y de izquierdas y más pegado al municipalismo clásico que ha sostenido al Bloc en los años difíciles, una corriente que se ha sentido huérfana de voces propias en el actual Consell y también en Les Corts, pues el que pudiera ser el receptor natural de ese testigo, Vicent Marzà, decidió al inicio de la legislatura que abriría la boca sólo para hablar de Educación y Cultura, las competencias de su conselleria. Respecto a cualquier tema relacionado con el nacionalismo que antes de ser conseller no tenía ningún problema en reivindicar, Marzà ha guardado un silencio sepulcral.

Si esas estrategias de cara a la ciudadanía han pesado de manera considerable en los modos y maneras de Compromís durante la actual legislatura, ahora que llega la recta final, y están en juego los votos y las aspiraciones personales de cada uno, la calculadora electoral echa humo. Morera jugará sus bazas y el resto de aspirantes a ser número dos por Valencia, las suyas. De momento, tras aquella declaración de intenciones y la sugerencia de que él «podría ser» el segundo de la lista electoral de Compromís, el presidente de Les Corts ha mantenido su táctico silencio, un clásico. Ferri (que cuando Morera hizo su anuncio deslizó que llegaba demasiado pronto, antes de que se aprobase el reglamento de primarias que finalmente vio la luz el viernes sin que haya cambiado nada sustantivo), aseguró ayer que se presenta para «plantar cara» a todos aquellos que «propugnan el odio, la uniformidad y la intolerancia», discurso muy vinculado a las políticas inclusivas de Oltra.