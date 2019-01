Ferri le disputará a Morera el número dos de la lista de Compromís por Valencia Enric Morera, presidente de Les Corts. / I. M. El portavoz parlamentario de la coalición anuncia que optará a ese puesto que hace cuatro años quedó blindado para el histórico dirigente del Bloc BURGUERA Valencia Sábado, 26 enero 2019, 13:01

El presidente de Les Corts, Enric Morera, salió a la palestra hace dos semanas para hacer público su deseo de presentarse a las primarias de Compromís para las elecciones autonómicas de mayo, y además lo hizo exponiendo sus condiciones: no quería ser el primero pero sí el número 2 (el 1 queda reservado a Oltra), y además quería entrar en el Consell si se repite la mayoría de izquierdas. Era una especie de adelantarse a la jugada, la aprobación del reglamento de primarias, que finalmente se produjo ayer.

Hace cuatro años, el ahora presidente de Les Corts no tuvo ningún contrincante para ocupar ese número dos, justo detrás de Mónica Oltra. Fue una especie de reconocimiento a su liderazgo en el Bloc, y nadie le discutió ese puesto. Eso ha cambiado. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, se presentará a las primarias de la coalición como número dos. Lo acaba de anunciar a través de las redes sociales. Según fuentes de la dirección de Compromís, no era algo sabido entre la cúpula de la coalición, en la cual muchos de sus miembros están tan centrados en el Consell que se han olvidado de que las luchas intestinas pueden desgastar tanto la marca de un partido político como una mala gestión en la Administración. Que se lo digan a Podemos. «Me presentaré a las primarias de Compromís porque no hay mayor honor que ser diputado en Las Corts representando al pueblo valenciano. Y lo haré como candidato a encabezar la circunscripción de Valencia como número dos de la lista, porque creo que es el momento de renovar fuerzas y hacer muy visible la diversidad. Ahora más que nunca», señala Ferri en las redes sociales.

La semana pasada, el síndic ya avanzó que se presentaría para ir en la lista de la formación, aunque consideraba que aún no era el momento de anunciar cómo lo haría porque quería ver primero el reglamento de las primarias, cuya propuesta aprobó la Ejecutiva de Compromís ayer. Ese matiz introducido por Ferri era un modo de afear a Morera que se adelantase a todos reclamando el número dos que ahora el síndic de Compromís anuncia que también anhela. Desde el entorno de Morera se asegura que el paso al frente del presidente del Bloc obedeció a la petición de una parte de la coalición de, precisamente, dotar de mayor protagonismo electoral a un discurso bien distinto del que representa tanto Ferri como la propia Oltra, más centrado en asuntos sociales y menos en asuntos municipalistas.

Compromís ya no garantiza a Morera el segundo puesto de su lista electoral por Valencia

El presidente de Les Corts, Enric Morera, salió a la palestra hace dos semanas para hacer público su deseo de presentarse a las primarias de Compromís para las elecciones autonómicas de mayo, y además lo hizo exponiendo sus condiciones: no quiere ser el primero pero sí el número 2 (el 1 queda reservado a Oltra), y además quiere entrar en el Consell si se repite la mayoría de izquierdas. Era una especie de adelantarse a la jugada, la aprobación del reglamento de primarias, que finalmente se produjo ayer. La jugada le salió mal a Morera. La nueva fórmula para participar en las elecciones internas de Compromís tiene pocos cambios, según sus dirigentes, pero no son tan pocos, o al menos, cualitativamente hablando, son importantes. El número dos por Valencia, ese puesto de liderazgo y privilegio que Morera reclamaba, ya no queda asegurado en el reglamento. Se lo tendrá que ganar a base de votos de la militancia. Y novios para ese segundo lugar de la lista no faltan. De momento, ya ha salido otro, además del propio Morera. Ni más ni menos que el portavoz parlamentario de la coalición en Les Corts, el sucesor en el puesto que Morera ocupó hasta 2015 y también uno de sus sucesores generacionales en el Bloc.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, se presentará a las primarias de la coalición como número dos. Lo acaba de anunciar a través de las redes sociales. Según fuentes de la dirección de Compromís, no era algo sabido entre la cúpula de la coalición, en la cual muchos de sus miembros están tan centrados en el Consell que se han olvidado de que las luchas intestinas pueden desgastar tanto la marca de un partido político como una mala gestión en la Administración. Que se lo digan a Podemos. «Me presentaré a las primarias de Compromís porque no hay mayor honor que ser diputado en Las Corts representando al pueblo valenciano. Y lo haré como candidato a encabezar la circunscripción de Valencia como número dos de la lista, porque creo que es el momento de renovar fuerzas y hacer muy visible la diversidad. Ahora más que nunca», señala Ferri en las redes sociales. La semana pasada, el síndic ya avanzó que se presentaría para ir en la lista de la formación, aunque consideraba que aún no era el momento de anunciar cómo lo haría porque quería ver primero el reglamento de las primarias, cuya propuesta aprobó la Ejecutiva de Compromís ayer. Ese matiz introducido por Ferri era un modo de afear a Morera que se adelantase a todos reclamando el número dos que ahora el síndic de Compromís anuncia que también anhela. Desde el entorno de Morera se asegura que el paso al frente del presidente del Bloc obedeció a la petición de una parte de la coalición de, precisamente, dotar de mayor protagonismo electoral a un discurso bien distinto del que representa tanto Ferri como la propia Oltra, más centrado en asuntos sociales y menos en asuntos municipalistas.