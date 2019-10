Compromís escenifica su incomodidad por tener que blindar al presidente Los nacionalistas salen de Les Corts durante el debate sobre la comisión de investigación de la quita al grupo vinculado a Puig pero votan junto al PSPV y Podemos BURGUERA . Valencia Viernes, 18 octubre 2019, 00:51

La legislatura que se inició tras las elecciones del pasado 28 de abril registró ayer su primer debate en Les Corts de verdadero choque entre el bloque de la derecha y la izquierda. Había tensión real con motivo de la iniciativa de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre si hubo conflicto de intereses en la quita del IVF al grupo editorial en el que Puig tiene vinculación accionarial. El presidente tiene participaciones en 'Mediterráneo' (periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante), que pertenecía al Grupo Zeta hasta la aprobación de una quita de deuda por parte del IVF, operación previa a la compra del periódico de Castellón por parte de la EPI. La votación fue muy ajustada. Ganó el Botánico por tres votos, incluido el de Rosa Pérez, la consellera de Transparencia que votó a distancia para rechazar la investigación. Por primera vez, esta legislatura, desde las bancadas se cruzaron algunos comentarios muy despectivos con los micrófonos abiertos: «miserable», «palanganero», «hipócrita», «mamporrero»... De tal modo, que Enric Morera, el presidente de Les Corts, estuvo a punto de pedir la retirada de algunos de esos comentarios.

La tensión, no obstante, no fue sólo entre los dos bloques. La votación, a causa de las ausencias de varios consellers (por viajes o, en el caso de Pérez, un problema de salud), era tan ajustada que los socialistas, los más interesados en que su líder se librase de la comisión de investigación, no se movieron de sus escaños en toda la mañana.

Compactos y disciplinados, desde el PSPV miraban con inquietud a sus socios del Botánico. Contando escaños vacíos, nerviosos cuando alguien tardaba más de la cuenta en volver. Por Podemos, los socialistas pudieron perder cuidado pronto. Los morados mantuvieron prietas las filas, fieles y fieros, de tal modo que Ferran Martínez, el diputado podemista, utilizó su turno para arremeter contra Ciudadanos con una virulencia que rivalizó y superó al propio síndico del PSPV, Manolo Mata, que pasó un rato inquieto al presenciar lo que hizo Compromís.

El grupo parlamentario nacionalista se ausentó notoriamente al iniciarse el debate del punto sobre la creación de la comisión. De repente, desaparecieron todos menos dos diputadas. Se metieron todos en el despacho de la coalición junto al hemiciclo. Allí permanecieron, viendo el debate. La ausencia era clamorosa. Durante toda la semana, podemistas y nacionalistas admitían su incomodidad por tener que votar para blindar a Puig. En cualquier caso, cuando llegó la votación, los diputados de Compromís volvieron al redil, en fila y hasta corriendo, porque la oposición intentó acelerar la votación y dejarles fuera del hemiciclo, algo que Morera no hubiera permitido.

Especialmente Ciudadanos, el precursor de la comisión, pero también PP y Vox, reprocharon al Botánico su negativa a investigar las conexiones entre el presidente y la operación del IVF. Desde Cs se llegó a afear a Puig que no estuviera en Les Corts por, precisamente, asistir a un acto vinculado al periódico de Castellón. La oposición consideró que algo «huele mal» y que se niegan a investigar porque hay «algo que esconder». Desde Compromís, de hecho, se especificó que su voto era negativo en virtud «de los datos actuales» conocidos, pero que se replantearían su posición en el futuro si se desvelase algún indicio más.