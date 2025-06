Compromís decide seguir en Sumar y escenifica su división interna La coalición no oculta el malestar con sus socios del Congreso pero el órdago nacionalista no culmina por el rechazo de Iniciativa a secundarlo

Burguera Lunes, 9 de junio 2025, 21:17

La Ejecutiva de Compromís (coalición que integra a los nacionalistas de Més, los ecosocialistas de Iniciativa del Poble Valencià, y los ecologistas de Els ... Verds) se reunió ayer con la excusa de decidir sobre su relación con Sumar, ante el choque provocado por la decisión de no registrarse la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre la dana. Sin embargo, en el orden del día de la reunión no se había previsto votar sobre eso. Y efectivamente, no hubo ruptura con Sumar. ¿Y entonces? Entonces, nada. Los nacionalistas están dejando ver el deseo de Més de irse al grupo Mixto en el Congreso, pero también se ha permitido contemplar la división interna, que los bien pensantes pueden considerar pluralidad.

La dirección del antiguo Bloc, Més (la facción mayoritaria) planteó la semana pasada su deseo de romper con Sumar, mientras que Iniciativa (el partido de los ecosocialistas fundado por Mónica Oltra) se posicionó en sentido opuesto. Compromís cuenta con dos diputados en el Congreso, una de Més (Àgueda Micó) y otro de IPV (Alberto Ibáñez), producto de acudir con Sumar a las elecciones generales de julio de 2023. De ir por separado, la coalición valenciana no tendría muchas opciones de lograr más que un diputado, que desde 2011 hasta 2023 era Baldoví. La cuestión es, sin embargo, que su diputado singular, el de Compromís, tenía más repercusión mediática que los dos actuales. Compromís esperaba lograr mucho más rédito político del actual par de escaños, pero para ello habría sido necesario que el Gobierno de Sánchez hubiera logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado, algo que no ha ocurrido. Sin querer entrar en el Gobierno central y, además, sin poder reflejar su supuesta influencia en los PGE, la rentabilidad política de continuar en Sumar es prácticamente nula, tan escasa como su rédito mediático, invisibilizados en el Congreso. Si a todo ello se añade el modo en que Sumar maniobró para desoír la intención de Compromís de que Sánchez compareciera en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, presidida por el PSOE, en Més han decidido decir basta. Sin embargo, en eso se quedará la situación, en decir, y no en hacer. A lo largo de la semana pasada se trató de rebajar la tensión con Sumar, plasmada en la ausencia de Compromís en la reunión ordinaria del grupo parlamentario del pasado martes, y conseguir un acuerdo que evite la fractura, pese a que las posturas en la coalición valenciana empezaron antagónicas y así se han mantenido. Més acudía a la Ejecutiva de Compromís celebrada ayer en la plaza del Pilar, sede de la coalición, con el mandato de su dirección de proponer la ruptura con Sumar. La diputada Águeda Micó es portavoz adjunta del grupo en el Congreso. Sin embargo, su falta de sintonía con la cúpula de Sumar cada vez es mayor, especialmente desde que la dirección del grupo impuso que en la comisión de la dana había que poner el foco en el PP y Mazón y aparcar las citaciones a miembros del Gobierno central, en el que se integran miembros de Sumar. Los nacionalistas se sintieron engañados en Madrid. De ahí que la reunión de la dirección de Més la semana pasada acabase con la apuesta por romper, a sabiendas de que Iniciativa apostaba por seguir con Sumar. No hay que olvidar que Amparo Piquer, secretaria general de Més, lo fue tras un congreso fracturado en el que logró mantener el control del partido con apenas el 53% de los votos. Los críticos con Piquer, aupada al liderazgo de Més por su antecesora en el cargo, precisamente Àgueda Micó, se han manifestado muy en contra de que Compromís siga ligado a Sumar, y esa propuesta de ruptura finalmente se elevó hasta la Ejecutiva de ayer. Sin embargo, en Iniciativa no están dispuestos a romper ahora con Sumar por la cuestión de Sánchez. De hecho, en IPV sorprende que Més esgrima este asunto y no otros, que han sido varios, que se produjeron esta legislatura y que consideran de mayor calado como para plantearse salir de Sumar. Por ejemplo, la ampliación del Puerto de Valencia, una posición que Compromís pretendía convertir en una línea roja y que en Sumar obviaron olímpicamente. O la rectificación de la ley mordaza, sobre la cual tampoco se hizo ni caso a los valencianos. En el orden del día de la Ejecutiva, que empezó una hora después de su convocatoria, se indicaba «informació i debat sobre la situació del grup parlamentari al Congrés». Así pues, se informó, se debatió y cada uno a su casa. En una situación interna de falta de consenso a la hora de tomar una decisión, en Compromís se opta por el statu quo. O sea, que todo seguirá igual. Sin ruptura, ni interna ni con Sumar. Por ahora. Están enfadados, tal y como se puede ver en el comunicado enviado este lunes: «La Comisión Ejecutiva de Compromís ha aprobado de forma unánime mantener la propuesta de comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación. También ha acordado una necesaria reevaluación del pacto con Sumar que culminará esta semana», señalan en una nota donde se asegura que «el objetivo será establecer un nuevo marco de relaciones que garantice la plena autonomía de los partidos miembros y las relaciones horizontales». O sea, tener más poder de decisión. Compromís considera «imprescindible poder desplegar todos los instrumentos de control al Gobierno». Igualmente, pide «una relación bilateral y directa con el Ejecutivo, después de la negligencia demostrada por la Generalitat en la gestión de la dana y la falta de agilidad del Gobierno central en la necesaria recuperación». «Compromís propone un cambio en el funcionamiento del grupo plurinacional y trasladará sus bases y condiciones para mantener esta nueva relación», finaliza.

