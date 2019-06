Mónica Oltra: «Compromís calla en el Consell cuando hace falta. Ese silencio también refuerza la lealtad» «La Generalitat debe avanzar. No podemos apostar por centros comerciales y declarar la emergencia climática», señala la vicepresidenta - BURGUERA Valencia Lunes, 1 julio 2019, 00:20

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, se piensa las contestaciones. Mide. Es copilota de la Generalitat que preside Ximo Puig, y está atenta a una carretera con muchas curvas.

–¿Qué le parece cómo van las negociaciones para formar Gobierno a nivel nacional?

–Obviamente, espero que se constituya pronto y dé respuesta a lo que los ciudadanos expresaron, que quieren que se ponga en el centro a las personas y se cambien las políticas del PP. Hay asignaturas importantes en cuanto al cambio del núcleo duro legislativo, proveniente del neoliberalismo, y que dificulta mucho cualquier tipo de política social, medioambiental... desde la reforma laboral, la ley de estabilidad, la imposibilidad de renovar la Administración...

–El diálogo entre Sánchez e Iglesias sigue encallado, como en 2016.

–Mi preocupación es por el qué, por qué políticas se van a hacer. La secuencia de nuestras negociaciones, sin querer dar lecciones a nadie, es primero el qué. Allí han empezado por el quién. Han empezado la casa por el tejado, creo yo. No he visto debates sobre ideas, contenidos u objetivos. Estamos en un escenario inédito, como lo hemos estado durante un año. Las elecciones del 28 de abril dejaron clara la situación, pero había muchas cosas que el Gobierno pudo hacer y no hizo. Falta un liderazgo político fuerte. Hay unas sinergias en la Administración central, y eso se ve con las cartas que hemos recibido del Ministerio de Hacienda o de la AIReF, que demuestran que falta dirección política. La austeridad no es inevitable.

–Pero aquí las negociaciones también fueron duras hasta cerrar el acuerdo.

–Todavía estamos en ello.

–¿Qué falta?

–Falta parte del cómo nos vamos a organizar. Vamos paso a paso.

–¿En Compromís han callado mucho?

–Cuando hace falta callar lo hemos hecho. Sí, ha habido silencios, y eso también es un elemento fundamental para reforzar la lealtad.

–¿Cómo van a solucionarl los problemas de entendimiento de 2015 que se mantienen en 2019?

–¿Qué problemas?

–Por ejemplo, con los centros comerciales.

–Ya hemos expresado qué tipo de economía queremos y qué tipo de sociedad, de ciudades... y eso implica también qué tipo de consumo. No se ha de ir en contra de la historia. En Estados Unidos, se ha visto ya, hay mucho territorio ocupado por esqueletos fantasmagóricos, espacios vacíos y en ruinas, y calculan que cerrarán la mitad de los centros comerciales actuales en los próximos años. Hay que escarmentar en cabeza ajena. En Compromís consideramos que es un modelo insostenible, caduco, del pasado. La Generalitat debe avanzar y no ir en contra de la historia, no podemos apostar por centros comerciales y declarar la emergencia climática. Los centros comerciales necesitan una movilidad basada en coches privados. No podemos hacer una cosa y decir otra. Eso tiene un nombre: 'Greenwashing'.

–¿Cómo?

–Un lavado de cara 'verde', y yo no voy a contribuir a eso.

–Otro problema: la capacitación lingüística. ¿Comparte el discurso de una parte del Consell sobre la necesidad de ponderar si el valenciano debe reclamarse a los funcionarios?

–¿De quién?

–De la consellera Bravo.

–El presidente esto lo ha explicado de manera clara, y yo lo comparto. El ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Generalitat en la lengua de su elección, si es oficial, y el valenciano lo es. Y esta es la cuestión. Debemos garantizar el derecho del administrado a hacer una gestión, o lo que sea, en la lengua que quiera.

–¿Ahora mismo no están garantizados los derechos de los valencianohablantes en su relación con la Generalitat?

–No, no están garantizados. El presidente lo explica muy bien.

–Otro problema: La tasa turística, que ustedes defienden imponer a pesar de que votaron en contra de una iniciativa de Podemos en Les Corts durante la anterior legislatura.

–Votamos así por lealtad a los socios del Consell, no porque no estuviéramos de acuerdo.

–¿Y ahora ya no hace falta ser leales?

–Ahora Podemos está en el Gobierno. Creo que hay que regular la tasa del impacto que el turismo causa en nuestras vidas y tiene que revertir en la sociedad. Vuelvo a lo mismo. En cualquier ciudad europea se ha establecido y se paga... ¿Una persona que viene aquí a alojarse al Hotel Las Arenas y paga 400 euros por una habitación no puede pagar una tasa de tres euros?

–La patronal piensa que no.

–Depende. Toda la patronal no piensa así. Porque el impacto que genera el turismo debe tener una contrapartida para los ciudadanos, y para la sostenibilidad de su territorio, para que no se destruya el medio ambiente, para que no se vacíen las ciudades. Y es cierto que no puede pagar lo mismo el que se aloje en un hotel de lujo que el que lo haga en una casa rural, que a lo mejor no debe pagar tasa. A lo mejor, no. Seguro. Y con esa tasa se pueden generar sinergias positivas con una tasa que para la gente que viaja ya es normal.

–A ver si es que Francesc Colomer, que se ha pronunciado en contra de esa tasa y es el responsable de Turismo Comunitat Valenciana, no viaja.

–Eso ya no lo sé. Estoy segura de que sí.

–¿Y por qué no piensa como usted, si está tan claro?

–Eso habría que preguntárselo a él.

–¿Usted no se pregunta cómo es posible?

–La verdad es que no me he sentado con él a hablar de esto. En otros temas tenemos grandes sintonías, pero de esto aún no hemos hablado.

–Pues en el Consell se dedica a eso, precisamente, al turismo, a discutir sobre la tasa.

–Y a más cosas, como la accesibilidad de las rutas turísticas, o los destinos 'gay friendly'..

–Pero si hay consellers que no ven eso así, si en los temas del consumo y la gestión público-privada también hay diferencias... ¿conviven en el Consell dos modelos de sociedad?

–La sociedad son muchas más cosas.

–¿Pero ustedes y el PSPV tienen el mismo modelo social?

–A ver. Nosotros y el PSPV... es que hay diferentes miradas, y no siempre es una cuestión de otro partido. A lo mejor yo coincido menos en cuanto a modelo social con alguien en concreto de Compromís que con otro del PSPV. Pero hay un pacto de Gobierno, el Botánico. Eso es lo que nos une, aunque haya diferentes miradas, claro, y eso es sano.

–¿Por qué la inmigración ilegal o la emergencia climática, dos temas donde las competencias del Consell están muy limitadas, capitaliza el discurso del Consell?

–Es cierto que se trata de competencias estatales y, también, europeas, y yo espero que se encarguen pronto de ello porque estamos en tiempo límite. Pero sí tenemos un ámbito de gestión importante en esos temas, y son asuntos que implican un cambio de modelo económico y social: el generar un ecosistema dirigido a la transformación ecológica, o fortalecer la sociedad de los cuidados, que genera empleos que no pueden irse a Asia y atiendes a personas dependientes de aquí. Son asuntos de mucha potencialidad, como en la cultura o la innovación, ámbitos con muchas posibilidades para generar un crecimiento económico y mejorar la competitividad.

–¿Por qué van a aumentar los altos cargos?

–Porque hacen falta para todos los retos planteados. Necesitamos una estructura en función de nuestro objetivo. Lo importante no es cuántos, sino qué se hace, cuál es el beneficio para la mayoría. Tenemos 20.000 millones de presupuesto anual, un gran proyecto, y eso necesita de una estructura.

–Sin embargo, usted en una entrevista a LAS PROVINCIAS antes de las elecciones de 2015, abogaba por un límite muy claro: dos cargos de confianza por conseller.

–Sí. Probablemente, por la ingenuidad de buscar un calco con los países del norte de Europa. Pero cuando entras en la Administración y te das cuenta de que en la Generalitat nos peleamos por los subdirectores y subdirectoras, porque no hay funcionarios... Es verdad, lo dije entonces, pero no tenemos pulmón para aplicar ese parámetro.

–¿Pecaron de ingenuos?

–No. Fui yo. En esa apreciación fui ingenua yo y me hago cargo de ello, y rectifico. Pero lo que sí es cierto es que había una parte de enchufados que no hemos podido resolver porque los que entraron como primo de, hermano de... han consolidado su relación con la Generalitat y si los despides viene un tribunal y les da la razón.

–¿Ustedes no tienen hermanos, primos, hijos a los que enchufan?

–Yo le hablo de trabajadores zombies, que estaban en Ciegsa pero que trabajaban ayudando al conseller, o los falsos autónomos en las asistencias técnicas... agrónomos valorando la dependencia, como me ha pasado a mí.

–Yo le hablo de Divalterra.

–Pero eso no es Generalitat.

–Es la Diputación de Valencia, sus primos.

–Divalterra es un caso peculiar y vamos a ver cómo acaba el tema. Era una empresa intervenida, y aún está viéndose, porque había una situación complicadísima por el caso Taula y gestionar aquello no era fácil. Veremos qué dicen los tribunales.

–¿También fueron ingenuos al presumir de paridad y luego, en la primera tanda de nombramientos, designar el doble de hombres que de mujeres en el segundo escalón de la Generalitat?

–Habrá que esperar a que se hagan todos los nombramientos para tener una visión de conjunto. Estamos en ello.

–Hacienda o la AIReF les llaman la atención. ¿Por qué no sujetan ustedes el gasto público?

–Porque tenemos que garantizar derechos. No vamos a sacar a niños del colegio, o no atender en Urgencias, o abandonar la dependencia. Una cosa es lo que pasaba antes, que por con una mano se recortaba derechos y con la otra se robaba o se celebraban grandes fastos sin atender la dependencia. Ahora la inversión pública se orienta a los derechos. Nuestro problema es de ingresos, no de gasto. Si tuviéramos la financiación de Cantabria contaríamos con 4.000 millones más al año.

–Pero no los tenemos.

–¿Entonces no podemos tener derecho a la Educación o a la Sanidad? Este es un problema que el señor Sánchez debe abordar con urgencia.

–No demuestra mucha urgencia.

–Pues entonces la AIReF seguirá haciendo los informes que hace, pero quizá debería cambiar su mirada.

–¿Las prioridades del Consell y las del Gobierno son las mismas?

–Ya le digo, estoy esperando que en el Gobierno central nos digan el qué, cuáles son sus intenciones.

–¿Quiere ser alcaldesa de Valencia?

–Soy vicepresidenta del Consell. Tenemos un alcalde fantástico y estoy encantada. Valencia ha hecho una revolución amable y alegre.

–¿Se imagina de alcaldesa?

–No

–¿Le atrae?

–No. Me atrae Valencia, la ciudad, la capital, pero no gestionarla.

–¿Y por qué aparece en quinielas para la alcaldía, para ser ministra, presidenta de Les Corts...?

–Es halagador. A lo mejor se piensan que sirvo para todo (Risas).

–¿Entiende que haya voces que consideran que hay que buscarle un relevo en Compromís?

–Es lógico que alguien piense en ello. No somos eternos.

–¿Se imagina relevada dentro de cuatro años?

–Me imagino viva. Mi aspiración para entonces es esa. Vivimos como si fuéramos inmortales y no lo somos. Viva, físicamente.

–¿Y políticamente viva?

–Siempre voy a estar viva políticamente. En mi casa había, y hay, dos temas en la paella de los domingos: la política y el Valencia CF.

–¿Y de ministra no se ve?

–Mmmm...

–Eso es interpretable.

–Soy de tierras chiquitas. De competencias próximas a la gente.

–Pues ser alcaldesa sería aún mejor para eso, ¿no?.

–Eso ya se lo he contestado. Lo que quiero decir es que las competencias del Gobierno central están más alejadas de la gente.