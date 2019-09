Compromís se busca socio tras perder 500.000 votos El vértigo a quedarse sin representación en el Congreso lleva al partido de Oltra a una alianza que tensiona su relación con Podemos Certifica su acuerdo con Errejón después del batacazo de las generales de hace cinco meses, donde concurrió en solitario JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:42

La decisión de la dirección de Compromís de aliarse con Más Madrid, la formación que lidera Íñigo Errejón para las elecciones generales del 10-N ha situado a la formación que lidera Mónica Oltra en el centro del pulso que mantienen Podemos y su exnúmero dos, tomando partido por este último. Los nacionalistas certifican su decisión de presentarse en coalición con otro partido y, al mismo tiempo, marcan distancias con la formación de Pablo Iglesias, socios en el Consell del Botánico y primera preferencia de Oltra según aseguró ella misma hace pocas fechas.

Oltra, como el resto de cuadros y dirigentes de Compromís, han optado por una alianza electoral. A diferencia de lo ocurrido el 28 de abril, cuando la formación nacionalista se presentó en solitario a las generales -con el argumento de que la marca Podemos podía restar sus expectativas-, Compromís decide en esta ocasión no ir en solitario.

La posición de los nacionalistas se entiende con meridiana claridad a partir de los números. En las generales de 2016, bajo la fórmula de la coalición (con Podemos), el partido de Oltra se situó como la segunda fuerza política más votada en la Comunitat, con casi 660.000 votos. Un éxito sin precedentes, el sorpasso real de 'A la Valenciana' sobre los socialistas de la Comunitat, en la línea de los más de 670.000 votos obtenidos en las generales de 2015.

Ese gran resultado dejo paso, en abril de 2019, a un batacazo de dimensiones considerables. La coalición nacionalista concurrió en solitario a las generales. Y los nueve diputados logrados tres años antes -cuatro de Podemos, otros cuatro de Compromís y uno de EU- dejaron paso a la única representación de Joan Baldoví. El cambio de fórmula, de coalición con Podemos a presentarse en solitario, supuso para los nacionalistas dejarse por el camino casi 500.000 votos. De ser segunda fuerza política pasaron a ser sexta, superados por socialistas, populares, Cs, Podemos y Vox. Los 173.000 sufragios dieron para que Joan Baldoví mantuviera su escaño en la Cámara Baja. Escaso botín para el diputado mejor valorado por los medios de comunicación en el Congreso y para el partido de Oltra.

La dirección de Compromís atribuyó la caída a la dificultad de hacer oír la voz de los nacionalistas en una cita electoral nacional. Un argumento que, tres años antes, tenía exactamente el mismo valor.

Ahora, ante la cita del 10-N, Compromís no ha tenido dudas respecto a si acudir o no en coalición a esos comicios. La discusión ha estado, eso sí, en quién incluir en esa alianza: si la izquierda no bipartidista, que planteó también Oltra como acuerdo de todas las fuerzas progresistas al margen del PSOE, la reedición del acuerdo de 2016, o la alianza con el partido de Errejón. Esta última fórmula es la que se ha acabado imponiendo. Con el paraguas de la coalición, lo que Compromís busca es esquivar el vértigo de que un mal resultado -de nuevo ante unas elecciones en las que la formación nacionalista valenciana no sería considerada voto útil- pudiera llegar a poner en riesgo el escaño de Baldoví. En solitario, sin ir de la mano de Podemos ni de Más Madrid, ese riesgo sería muy real.

En la decisión, junto al riesgo real de una hipotética debacle que dejaría muy tocado el liderazgo de Oltra, la ironía de la apuesta nacionalista por sumarse con otro partido que en su denominación incluye el nombre de la capital de España. El portavoz socialista, Manuel Mata, se refirió a esa circunstancia y a la «paradoja» de una «escisión-fusión» en la que un partido valenciano concurrirá con otro llamado Más Madrid.

Desde la coalición, todas las voces saludaron ayer el acuerdo. Oltra remarcó que Compromís «no se va con Errejón» sino que la Ejecutiva apuesta por concurrir a una plataforma electoral a la que espera que se sumen «aliados similares de otros territorios». El presidente de Les Corts y del Bloc, Enric Morera, defendió que Compromís quiere «ser útil» y contribuir a la gobernabilidad de España, y por ello busca colaborar con aquellos «que no han estado inmersos en la falta de acuerdo». El alcalde Joan Ribó consideró que la alianza permite «mantener los rasgos» propios de Compromís.