Compromís bloquea en el Consell un acuerdo para acelerar el pago a proveedores El president Ximo Puig y el conseller Vicent Soler, en primer plano, en una reunión del Consell. / damián torres La falta de consenso en la reunión previa al pleno de hoy deja sobre la mesa medidas impulsadas por Hacienda, aunque aún podrían aprobarse JC. F. M. Viernes, 19 octubre 2018, 01:00

valencia. La reunión del 'consellet', el órgano del que forman parte los subsecretarios y secretarios autonómicos del Gobierno valenciano y que se celebra la jornada previa al pleno del Consell, volvió a mostrar ayer las crecientes discrepancias entre PSPV y Compromís. Una propuesta de la conselleria de Hacienda dirigida a modificar la fiscalización de fondos y que pretendía acelerar el pago a proveedores -la Generalitat ya tarda 60 días en pagar a sus suministradores de servicios, lo que le sitúa al borde de incurrir en uno de los supuestos de intervención que recoge la ley de Estabilidad Presupuestaria- derivó en un enfrentamiento con los representantes de Compromís -el subsecretario de la conselleria de Igualdad, Francesc Gamero, fue de los más beligerantes (Mónica Oltra no acudió a la reunión)- que provocó que la propuesta se quedara sobre la mesa. Las fuentes consultadas por este diario no descartaron ayer, no obstante, un acuerdo de última hora, previo al pleno que se celebra esta mañana.

El debate se generó a partir de una propuesta de la conselleria de Hacienda, decidida a resolver el grave problema generado por el retraso en el periodo medio de pago a proveedores. Un plan de control financiero permanente dirigido a acelerar el pago a proveedores, vinculado estrechamente a un expediente para ampliar 150 millones el crédito para la conselleria de Sanidad, una de las más interesadas en dar luz verde a esta propuesta, por la factura de farmacia. Desde Compromís se vino a cuestionar la propuesta con el argumento de fondo de que la gestión del Gobierno valenciano debía dirigirse a las personas, y no tanto a las empresas. Alguno de los participantes en la reunión vino a replicar -según ha podido saber este diario- que tanto el pago a proveedores como el gasto de farmacia redunda directamente en las personas, bien porque se han prestado servicios para los ciudadanos, bien porque los medicamentos los consumen los pacientes. La propuesta que llegaba de Hacienda trataba de introducir una modificación en el proceso de fiscalización del pago a proveedores. Entre otras razones porque lo que impulsa es que esa fiscalización se produzca después de que se haya producido el pago al proveedor, y no antes. La fórmula, obviamente, aligeraría los plazos para efectuar esos pagos.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron ayer que la falta de acuerdo obligó a dejar sobre la mesa la propuesta, a pesar de que, tal y como ya reveló este diario, el retraso de la administración autonómica en atender sus deudas con proveedores ha crecido de forma llamativa. El informe de la Intervención General de la Generalitat en relación con el periodo medio de pago a proveedores de la administración autonómica correspondiente al mes de agosto situaba en 60,9 días el retraso de la Generalitat en atender las deudas con sus proveedores. La cifra contrastaba con los datos de junio (46,6 días) y julio (48,2 días) y refleja un incremento preocupante en los últimos meses.

Durante la reunión de ayer también volvió a quedar sobre la mesa la propuesta defendida por Transparencia, a través de su subsecretario Alfons Puncel, para modificar el ROF de ese departamento.