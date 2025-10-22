Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en una localidad a apenas 20 minutos de la capital de España
Fachada del edificio de Correos. JL Bort

La compra de Correos por el Botànic escondía un gasto extra de 20 millones

Tragsa presupuestó en esa cantidad la intervención en el emblemático edificio, incluidos 800.000 euros en decoración y una cafetería al aire libre

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:46

La compra del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, pactada en noviembre de 2021 por la Sociedad Estatal de Correos y ... Telégrafos y la Generalitat por un montante de 23,9 millones de euros, encerraba una sorpresa. La adquisición del emblemático inmueble, para el que se solicitó un informe que investiga la Agencia Tributaria, derivó en la adjudicación a Tragsa de la elaboración del plan de usos. Y este otro documento prevé una serie de gastos de adecuación de las instalaciones que se sitúan en 20 millones de euros. Un coste adicional a esos 23,9 millones de la compra, del que el Consell de Ximo Puig nunca dio cuenta.

