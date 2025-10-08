La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que Fiscalía no ve lucro en el software
El abogado justifica esta decisión "para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado" por la gestión del programa informático de la cátedra
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:15
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha personado como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez' al considerar que la actuación de la esposa del ... presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle «causado un perjuicio económico».
En un escrito, el letrado de la UCM sostiene que adopta esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la Administración universitaria», al tiempo que solicita al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones.
La Complutense se pronuncia así después de que el juez Juan Carlos Peinado señalara que debe considerarse a la universidad como «perjudicada» en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, «en concreto de un supuesto 'software', cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM».
