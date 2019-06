Las comisiones de Les Corts echan a andar con cinco presidencias para PSPV, cuatro para Compromís y dos para PP, UP y Cs Vox es el único grupo que se queda sin representación en esas Mesas y estudia un recurso EUROPA PRESS Valencia Jueves, 6 junio 2019, 14:21

Las comisiones permanentes de Les Corts Valencianes han echado a andar este jueves con las sesiones constitutivas, desarrolladas a partir de las 10 horas, en las que se han elegido sus Mesas, con 5 presidencias para el PSPV, 4 para Compromís y 2 para PP, Unides Podem (UP) y Ciudadanos (Cs), en virtud a un acuerdo entre estos grupos. Vox es el único grupo que se queda sin representación en esas Mesas.

En concreto, el PSPV preside la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones (Alfred Boix); la de Justicia, Gobernación y Administración Local (Toñi Serna); la de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes (Mercedes Caballero); la de Sanidad y Consumo (Carlos Laguna) y la de Derechos Humanos (Vicent Arques).

Compromís preside las de Educación y Cultura (Jesús Pla); la de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías (Josep Nadal); Política Social y Empleo (Cristina Rodríguez) y Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio (Juan Ponce).

Para el PP son las presidencias de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda (Eva Ortiz) y de Asuntos Europeos (Felipe Carrasco), mientras que Unides Podem preside las de Políticas de Igualdad de Género y del colectivo LGTBI (Cristina Cabedo) y la de Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual (Estefanía Blanes). Para Cs es la presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (Emigdio Tormo) y la de Peticiones (María Quiles).

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha subrayado que es un día «muy importante para continuar completando la arquitectura institucional que debe dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad valenciana». Ha destacado, asimismo, que en las comisiones se articula el trabajo parlamentario y también se escucha a la sociedad civil.

Vox estudia recurrir

El presidente del grupo parlamentario Vox, José María Llanos, ha lamentado que el resto de grupos conocen los contenidos «a priori» y a ellos se les presentan las cosas «a última hora en Junta de Síndicos» y «evidentemente eso no es cumplir, quizá con la letra de la democracia sí, pero no desde luego con el contenido de lo que es una verdadera democracia«, en referencia al hecho de que su formación se quedara fuera de ese acuerdo para repartir los cargos en las comisiones.

«Vamos a recurrirlo, vamos a hablar con nuestros asesores jurídicos y, en la medida que podamos, vamos a intentar que esto se cambie», ha señalado ante los medios.

Preguntado sobre ese posible recurso, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que «podían ponerse de acuerdo con Bildu, PNV y todas las fuerzas del Estado español que no están en las mesas». En Les Corts estaba clara la voluntad de representar la mayoría del Botànic y hay una minoría que «tiene derecho» a estar y se ha apostado por incluirla con vicepresidencias y secretarías donde era posible. «Si las fuerzas de la oposición no se ponen de acuerdo y hay dos que se lo quedan todo... no hay ningún apartheid, te lo dan los votos«, ha dicho.c