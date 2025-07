El comisionado para la dana se enroca mientras el Gobierno marca distancias

José María Ángel, comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, mantuvo ayer su agenda de trabajo sin ampliarla para ofrecer algún tipo ... de explicación mientras crece la polémica en torno a la titulación (supuestamente falsa) que presentó ante la Diputación de Valencia durante los años en que promocionó desde los escalafones más bajo del funcionariado de la corporación a puestos de responsabilidad. El PSPV guardó ayer silencio, y el propio Ángel, ante la petición de declaraciones de la prensa con motivo de un encuentro con afectados por la dana celebrado ayer en la Delegación de Gobierno, se remitió al comunicado del martes y evitó comparecer ante la prensa, que se concentró a las puertas de la sede en la plaza del Temple de Valencia sin que eso propiciase que el comisionado se animase a ofrecer algún tipo de explicaciones.

El silencio de Ángel se prolonga mientras el PP no pierde ocasión para incrementar la presión sobre el comisionado.

«Los valencianos no nos merecemos un falsificador como comisionado del Gobierno para la dana», señaló ayer Fernando Pastor, diputado del PP y portavoz en la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, donde aseguró que el PSOE «está rodeado de un ambiente de timo y engaño. Tenemos un falsificador que no solo supera los anteriores, sino que además falsifica documentos públicos para avalar la mentira». Pastor apuntó que las explicaciones que José María Ángel dio el martes, a través de un comunicado, sobre este asunto «fueron una auténtica tomadura de pelo a todos los valencianos». En la Diputación de Valencia se ha iniciado un expediente de información reservada a la exdiputada del PSPV y actual subdirectora del MuVIM, Carmen Ninet, pareja de José María Ángel. Fuentes de la corporación consideran que Ninet presenta una situación que «no encaja» porque «es personal laboral y está ocupando un cargo de dirección». El expediente es una especie de requerimiento de información con el fin de que Ninet facilite titulaciones (si las tiene) y méritos para llegar al puesto directivo en el recinto museístico. Se trata de un proceso de averiguación de modo interno, no público. La subdirección del MuVIM es un puesto para el que es preciso ser funcionario A1, una categoría que necesita de una titulación universitaria con la que Ninet no cuenta. En este caso, no obstante, Ninet no presentó titulaciones universitarias, algo que sí consta en el caso de su pareja, José María Ángel, una licenciatura que investiga la Fiscalía por tratarse de una titulación supuestamente falsa, ante lo cual, además, la Diputación que preside el popular Vicent Mompó tiene previsto ampliar el expediente abierto relacionado con Ángel y extender la investigación a los funcionarios que validaron si titulación.

¿Y qué dice el Gobierno sobre el comisionado especial contra la dana, que tras su 'destitulación' se ha convertido en el único de la docena que el Ejecutivo ha designado con tal categoría que no cuenta con una licenciatura? No dice nada y gana tiempo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha remitido a las explicaciones dadas por Ángel un día antes. «Me remito a sus declaraciones», ha indicado Saiz ante los medios.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Ejecutivo ha solicitado, por escrito, al comisionado de la dana la documentación en relación a las acusaciones y, apuntó, que cuando tengan la información, la analizarán y adoptarán la «decisión pertinente». Una asepsia gubernamental que no augura nada bueno para Ángel.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un Comisión Ejecutiva del PSOE Canarias, Torres ha indicado que el mismo martes en que la noticia escaló a gran polémica, desde el Ministerio de Política Territorial se comunicó al comisionado que trasladara «toda la información, todos los datos, acorde a lo que se había publicado» para que su departamento pueda, «con absoluta transparencia y objetividad, analizar toda» esa documentación. Añadió el ministro que se está a la espera de que «eso se produzca» para analizar lo que se les entregue y tomar la decisión pertinente. «Ya hemos actuado al margen de lo que se publica», apuntilló Torres para agregar que se estudiará la comunicación que se les presente con «absoluto rigor» y «se tomarán las decisiones oportunas».