La comisión de investigación de Les Corts invitará a asociaciones de víctimas de la dana

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha decidido dar trámite a la petición de PP y de Vox ... para ampliar los comparecientes que se incluían en un primer plan de trabajo en el que, inicialmente, no se incluyeron víctimas ni asociaciones de afectados por la dana.

El vicepresidente de la comisión, el popular Vicente Betoret, ha explicado que «se ha acordado que, tal y como preveía el plan de trabajo, se amplíe, se pueda ampliar las comparecencias de entidades, de personas o de documentación. En este caso se amplía el plan para que participen las asociaciones de víctimas y damnificados asociadas, pero también las víctimas que de manera individual deseen hacerlo».

«Se ha pedido que se requiera a la Consellería de Justicia, que creo que es donde está el registro de asociaciones, a fin de que nos diga a fecha de hoy, con independencia de que ese listado pueda ampliarse, el listado de asociaciones que están constituidas legalmente. Lo que se va a hacer es que se les va a mandar la documentación para que la puedan solicitar su presencia en la comisión. El requerimiento por parte de la comisión implica una obligación de comparecer. Puede haber alguna víctima o alguna asociación, que entiendo que no, fundamentalmente víctimas, que puedan no querer comparecer, con lo cual se les hace una invitación para que puedan comparecer si quieren, al objeto de no revictimizarlas en el sentido que tengan la obligación de venir. La que manifieste su interés por venir a la comisión, vendrá», ha explicado Betoret.

La presidenta de la comisión, Miriam Turiel, de Vox, ha asegurado que «el plan de trabajo era un plan abierto, no era un plan cerrado. Era un plan dinámico, no estático y permitía que las asociaciones estuvieran presentes. En cualquier caso la mesa puede manifestar su voluntad pero tiene que decidirlo los grupos y la comisión».

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha expresado «satisfacción» de que« la presión de las propias víctimas haya obligado a Carlos Mazón a retractarse y a reconocer que desde el primer momento nos había mentido».

«Es importante ahora mismo expresar la indignación con Carlos Mazón. Porque desde el primer momento el PP, por orden de la Presidencia de la Generalitat, intentó vetar la comparecencia de las víctimas de la dana ante la comisión. Intentó silenciar su voz y no es sino la presión de las víctimas que han tenido que ir hasta Europa a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, incluso con miembros del PP, pero en Bruselas, como González Pons, si no hubiera sido por la presión de las víctimas para poder tener voz, no se les hubiera permitido que hoy estén o que se haya acordado su presencia en la comisión de investigación», ha señalado Muñoz.