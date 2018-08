La coalición de Compromís, Podemos y EU se desploma y pierde un 23% de los votos El cabeza de lista de la coalición 'A la valenciana', Joan Baldoví, votando en las elecciones de 2016. / EFE Sólo un 55% de los electores que apostaron por 'A la Valenciana' tienen claro que volverían a respaldar la confluencia A. CERVELLERA Viernes, 3 agosto 2018, 00:44

El efecto de la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa no sólo ha repercutido a nivel nacional con un espectacular crecimiento del PSOE y una evidente caída de Podemos y sus confluencias. En la Comunitat, 'A la Valenciana', la lista que compartieron en las elecciones generales Compromís, Podemos y Esquerra Unida, sufre el mayor descalabro en una encuesta desde 2016 y pierde nada menos que el 23% de los votantes según los datos que hizo públicos ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio demoscópico desprende que, a nivel nacional, 'A la Valenciana' recibiría un 2,1% de los votos cuando en las elecciones de hace dos años obtuvo un 2,74% de las papeletas de todo el país. Esta diferencia, si se mantuvise una participación similar a la de los últimos comicios, tendría se traduciría en la pérdida de 153.000 votos al pasar de 655.000 a algo más de 500.000. Por regla general, durante la actual legislatura los datos del CIS en referencia a la coalición valenciana les situaba por debajo de ese porcentaje de voto que logró en 2016. Sin embargo, siempre se mantenían en torno al 2,5%. En esta ocasión, el dato es significativamente peor.

Pero este no es el único dato preocupante que se desprende de la encuesta del CIS para la confluencia ya que también se destaca que sólo un 55% de los votantes que apostaron por la coalición en 2016 tiene claro que volvería a votarlos. El resto de sus antiguos votantes se dividen entre otras opciones políticos o no tienen claro su voto. Una situación que también se da de forma similar en el PP y en otras confluencias de Podemos pero no en otros partidos como el PSOE o Ciudadanos.

Los principales beneficiados de la pérdida de electores de la coalición serían los socialistas

La lista de 'A la Valenciana' también desprende recelo entre los diferentes votantes de los partidos que forman este proyecto. Una situación que parece haberse trasladado a la cúpula de las formaciones, ya que se han intensificado en las últimas semanas las críticas después de que Compromís haya descartado realizar con Podemos y Esquerra Unida una negociación similar de cara a las elecciones autonómicas, locales y europeas.

Aunque el estudio del CIS tan sólo ofrece datos a nivel nacional, se presupone que gran parte de los votos que perdería 'A la Valenciana' serían captados por el PSPV ya que a nivel nacional el PSOE obtiene un respaldo sin precedentes. Este soplo de aire fresco daría muchas oportunidades a los socialistas de volver a ser la segunda fuerza política más votada en la Comunitat. Un puesto que les fue arrebatado en las dos elecciones generales por la coalición de Compromís, Podemos y EU.

El PSPV saca pecho

Las buenas vibraciones que se desprenden de la encuesta del CIS llevaron al PSPV a sacar pecho por los resultados. El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, aseguró ayer que «las encuestas demuestran que vamos en la buena senda y es por ello que hay que aprovechar el momento para seguir haciendo políticas de progreso encaminadas sobre todo a combatir la desigualdad, el desempleo y la precariedad». Mata admitió que, aunque las encuestas «son fotos temporales y hay muchos cambios en los sucesos políticos», es «muy relevante que el PSOE vuelva a ser primera fuerza política según el CIS por primera vez desde 2009 y a gran distancia de las otras opciones políticas».

Por su parte, diputado de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, manifestó que ve los resultados «con cierto escepticismo» porque «hay cocinero socialista». Cantó agregó que su partido es «muy crítico» con «todos los enchufes y todos los dedazos» del presidente Pedro Sánchez «en una multitud de sitios», como el CIS, en referencia a su máximo representante, José Félix Tezanos, afiliado al PSOE.