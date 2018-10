Ciudadanos se queda solo en su rechazo al derecho civil valenciano El PP recrimina al partido naranja en qué momento Rivera ha dicho que va a suprimir el desarrollo del derecho civil catalán E. P. Jueves, 25 octubre 2018, 00:13

valencia. El grupo parlamentario de Ciudadanos se quedó ayer solo en su rechazo a que la Comunitat recupere el derecho civil valenciano. Les Corts aprobaron con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y PP comenzar a tramitar una proposición de ley para tratar de modificar la disposición adicional segunda de la Constitución con el fin de que se permita la recuperación «efectiva» del derecho civil valenciano. Ciudadanos, por contra, defendió la existencia de un derecho civil común en todo el territorio nacional.

Los cuatro grupos firmantes de la iniciativa subrayaron que el propio Estatut de Autonomía recoge, desde la reforma de 2006, el desarrollo del derecho civil valenciano y se han promulgado leyes como las de régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la de uniones de hecho que han sido todas ellas tumbadas por el Tribunal Constitucional. El pronunciamiento del Alto Tribunal deroga de facto las disposiciones estatutarias en torno al derecho civil valenciano.

El síndico socialista, Manolo Mata, subrayó la «gran trascendencia» del debate, al que asistieron representantes de la Asociación de Juristas Valencianos, y afirmó que no se trata de un problema de «sentimientos», sino «de dignidad como pueblo». No obstante, alertó de que más allá de recuperar esa potestad legisladora en materia civil, este derecho no puede ser «regresivo» y perjudicar la igualdad entre hombres y mujeres. «Viva el derecho foral, pero muera el derecho foral anacrónico», destacó el portavoz del PSPV.

Fabiola Meco, portavoz adjunta de Podemos, dijo que esta propuesta abre «una ventana de oportunidad» tras las tres sentencias del Constitucional que han dado «tres portazos a leyes valencianas».

Isaura Navarro, de Compromís, aseguró que con esta votación estaban «haciendo historia» con la unión de cuatro grupos parlamentarios por el derecho civil propio y porque es «la primera vez que sale de Les Corts la petición de una reforma constitucional». «Queremos recuperar nuestro autogobierno, lo que nos toca, lo que está en nuestro estatuto», indicó, para criticar que las sentencias del TC le recuerdan «en exceso» a los decretos de Nueva Planta, anulando leyes enteras.

María José Ferrer Sansegundo, diputada del PP y jurista, recordó que la Comunitat es el único territorio que tuvo derecho civil propio desde el siglo XIII y ahora «en la práctica» no, e instó a defenderlo «sin causas interesadas», advirtiendo de que sería «un error histórico estratégico vincularlo a marcos nacionalistas» porque «generaciones de valencianos de distinta orientación política lo han reclamado».

Emigdio Tormo (Cs) explicó su rechazo señalando que defienden la seguridad jurídica e igualdad de derechos en todo el territorio nacional: «El derecho civil común es modernidad, progreso y capacidad de desarrollo».

La popular Ferrer Sansegundo le reprochó que «no es cuestión de nacionalismos» y le preguntó en qué momento ha dicho el líder de Cs, Albert Rivera, que va a suprimir el desarrollo del derecho civil catalán. «Coherencia», pidió la diputada, que recordó a Cs su voto a favor en 2017 a una propuesta en defensa de esta cuestión.