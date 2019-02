Ciudadanos pide reprobar a Morera por acusar a Cantó de un delito de odio Toni Cantó / LP El presidente de Les Corts afirma que facilitará que se pueda tramitar la iniciativa de Cs y anuncia que participará en el debate en la Cámara - BURGUERA Valencia Viernes, 1 febrero 2019, 13:33

El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts ha registrado esta mañana una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide la reprobación del presidente de la Cámara, Enric Morera, por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. El diputado en el Congreso por Valencia Toni Cantó arremete contra Morera, que a través de las redes sociales le acusó de un delito de odio, «únicamente por las críticas manifestadas dentro del libre ejercicio de la libertad de expresión y dentro de los parámetros legales». Cantó criticó la actividad de À Punt y apuntó que Compromís está detrás de los criterios informativos de la televisión valenciana. El diputado lamentó el «sectarismo« de la televisión valenciana. «No son nada más mentiras, 'fake news o hacer el 'ninot'. Es un delito de odio a denunciar por atacar con mentiras a los maestros por enseñar valenciano, a los periodistas de À Punt por hacer televisión o radio en valenciano o a los militantes de un partido (Compromís). Es delictivo», replicó Morera a través de las redes sociales.

Cantó señala que «esta acusación vertida por quien es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no responde a ningún criterio jurídico y solo está apoyada en su posicionamiento ideológico», pero, consideró que se trata de un «un delito de calumnias por parte del propio Morera».

Además, el diputado ha señalado que «en varias ocasiones Morera ha llevado a cabo acciones que se alejan de las funciones propias de un presidente de Les Corts», y recuerda las manifestaciones públicas en redes sociales y la participación de Morera en actos donde ha mostrado su «apoyo explícito a políticos independentistas catalanes presos por presunto delito de sedición así como declaraciones en contra de los cuerpos policiales del Estado».

«Morera, que incluso ha llegado a instar a la desobediencia al orden constitucional, está demostrando un comportamiento completamente inaceptable para la garantía de los derechos de toda la ciudadanía valenciana», critica Cantó.

Frente a esta iniciativa de Ciudadanos, apenas un cuarto de hora más tarde, Morera ha replicado como presidente de Les Corts. Cantó está actualmente inmerso en el proceso de primarias de su partido, en el cual aspira a ser el candidato a la Generalitat de Cs. Morera está en una situación parecida. Anunció que se presentará a las primarias de Compromís, sugirió que ser el número 2 de la coalición, justo detrás de Oltra en la candidatura por Valencia.

Morera asegura que nunca ha ehcho declaracioes contra la policía, «simplemente he expresado mi opinión personal, para la cual me ampara la Constitución como a cualquier ciudadano, y también hye compartido la opinión al respecto de periodistas de renombre, analistas y otros políticos, como también de juristas. Las expresiones de las que me acusan son falsas. Nada más dije que se hacía un tratamiento muy subjetivo de la prisión preventiva», respecto a los políticos presos catalanes, y recuerda que también ha opinado sobre la excarcelación del expresidente Zapalana, «por lo cual no se me ha pedido ninguna reprobación». Morera, en cualquier caso, parece conforme con tramitar la reprobación. «Nunca he imputado un delito de odio a Cantó, porque las imputaciones son competencia de jueces, magistrados y fiscales. Otra cosas es que las declaraciones reiteradas y repetitivas contra los profesionales de la enseñanza, contra asociaciones culturales y cívicas o contra periodistas, a quienes el diputado Cantó ha acusado abierta y públicamente de manipular, adoctrinar y malversar. Estas declaraciones son una provocación y una incitación que pueden ser constitutivas de un delito de odio». Por todo eso, según Morera, el presidente de Les Corts está dispuesto a que se tramite la reprobación «de forma urgente» que pide Ciudadanos para que vaya al próximo pleno «para poder intervenir, tomar la palabra y defenderme de unas causaiones falsas que sólo obedecen a intereses partidistas».