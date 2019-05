Ciudadanos pide conocer las ayudas a la productora del hermano de Puig Una grúa coloca el logo de À Punt en la sede de la corporación. / damián torres La formación naranja reclama la documentación sobre el concurso de À Punt en el que participó Comunicacions dels Ports J. SANCHIS Viernes, 24 mayo 2019, 00:47

valencia. Ciudadanos ya ha presentado su primera iniciativa de la legislatura. El grupo ha registrado en Les Corts varias preguntas y solicitado información sobre la productora del hermano de Ximo Puig y su participación en un concurso sobre servicios de imágenes convocado por À Punt.

El grupo que dirige Toni Cantó se ha apresurado a presentar esta iniciativa parlamentaria cuando apenas han terminado de registrarse los grupos en Les Corts. En lo que puede ser indicativo del tono que piensa mantener la formación durante la legislatura, la actuación tiene por objetivo la propia Presidencia de la Generalitat.

Cantó, tras las elecciones autonómicas, ya anunció que pensaba liderar la oposición y dio a entender que marcaría muy de cerca al tripartito. Su primera decisión no se ha hecho esperar y está sobre la mesa cuando no aún no hay gobierno ni siquiera fecha para la sesión de investidura.

El diputado Fernando Llopis solicita aclaraciones sobre las posibles irregularidades del proceso

Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, la productora Comunicacions dels Ports S. A., de la que es consejero delegado Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del presidente de la Generalitat, fue sorprendida pactando los precios con otras empresas del sector en un concurso convocado por À Punt sobre servicio de imágenes.

Ante ello el diputado de Ciudadanos Fernando Llopis registró el miércoles varias iniciativas. Entre ellas se incluye el requerimiento a la Generalitat para que informe sobre el importe que ha recibido Comunicacions dels Ports en subvenciones de la administración autonómica desde 2015, año en el que Ximo Puig fue elegido jefe del Consell.

La formación naranja también ha solicitado toda la documentación administrativa y propuestas económicas presentadas por Comunicacions dels Ports, Kriol SL y Canal Maestrat SL. Estas tres productoras presentaron ofertas similares en el concurso para tres lotes con lo que consiguieron la máxima puntuación y ganaron la oferta.

El diputado Llopis también ha pedido que se le entreguen las explicaciones que Kriol y Canal Maestrat dieron tras ser solicitadas por la mesa de contratación (la empresa del hermano de Puig no fue requerida, ya que se retiró del concurso). Llopis se justifica alegando que requiere la documentación «al observarse posibles conductas detectadas que pudiesen interferir en la libre competencia de la adjudicación».

También ha reclamado que se le informe sobre las razones aportadas por Comunicación dels Ports para no remitir la información requerida por la mesa de contratación.

Además, Llopis incide en las posibles irregularidades cometidas. Así, pide explicaciones de porqué no se solicitó información suplementaria a la empresa del hermano de Puig y a las otras dos que ganaron el concurso y sí al resto de mercantiles que concurrían.

Por otro lado, reclama que se aclare la razón por la que no se controló que Kriol y Canal Maestrat SL no aportaran el nombre de los administradores de las sociedades y, al descubrir que no estaban, por qué no se requirió la información antes de resolver el concurso.