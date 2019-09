Ciudadanos busca destino a Giner Fernando Giner. El portavoz en el Ayuntamiento de Valencia salió muy desgastado del proceso electoral. / D. Torres La formación naranja baraja situar al actual portavoz en el Ayuntamiento de Valencia en un puesto de otra institución tras el estancamiento electoralEl partido tanteó enviar al dirigente al Congreso y ahora se trabaja para que su salida se produzca cuando la legislatura esté más avanzada ARTURO CERVELLERA VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 00:41

En Ciudadanos creen que Fernando Giner ya está amortizado como portavoz municipal. El que fuera candidato de la formación naranja a la alcaldía de Valencia en las elecciones de 2015 y 2019 podría abandonar en el medio plazo el Consistorio de la capital en busca de un nuevo destino político después de los discretos resultados electorales de los comicios locales del pasado 26 de mayo.

Así lo confirman fuentes de Ciudadanos, que apuntan que ya se han barajado algunos destinos como el Congreso ante la inminente repetición electoral. Sin embargo, existe una dificultad añadida para cerrar el desembarco de Giner en Madrid. Las últimas encuestas pronostican una caída de apoyos de la formación que lidera Albert Rivera. De esta forma, el partido teme que no se puedan repetir los resultados del pasado abril cuando obtuvieron tres escaños por la provincia de Valencia. Tan solo estarían asegurados dos asientos. Estos puestos hoy por hoy corresponden a los parlamentarios María Muñoz y Vicente Ten. Ambos forman parte del equipo económico de Ciudadanos, mermado tras la polémica salida de Toni Roldán y Francisco de la Torre. Además, se trata de miembros muy valorados en el grupo parlamentario. Situar en el tercer puesto de la lista a Giner no garantizaría que saliese elegido. La opinión mayoritaria en la formación es que se debe dar una salida digna al aún portavoz.

Esta situación implica que, por el momento, se descarte el traslado de Giner al Congreso. Pero este impedimento no significa que no existan movimientos para buscarle un nuevo destino. No se puede descartar que sea nombrado para otro puesto a medida que avance la legislatura. Existe una percepción generalizada en el partido: el portavoz municipal no debería ser el candidato en las próximas elecciones locales, una cita, no obstante, todavía muy lejana, pero para la que ya se barajan nombres.

Giner será cesado como portavoz autonómico de la formación y Cantó asumirá el puesto

El que fuera alcaldable de Ciudadanos salió realmente tocado de los comicios del pasado mayo. Giner obtuvo en 2019 un resultado apenas dos puntos superior al de 2015 pese a que la situación de su formación era, con diferencia, mucho mejor que cuatro años antes. El partido tuvo que conformarse en el cap i casal con un 17,6% de los votos y seis concejales (los mismos que la anterior legislatura). Los datos no pudieron ser maquillados como en Alicante, por ejemplo, ya que no se logró una mayoría de derechas que le permitiese acceder al Gobierno local. Además, el sueño de adelantar al PP -un partido descompuesto durante toda la legislatura- y situarse como primera fuerza del centro-derecha quedó muy lejos. María José Catalá logró un 21,75% de las papeletas y ocho representantes.

Apenas un mes antes se había soñado con el sorpasso a sus ahora socios de Gobierno en diferentes instituciones porque tanto en las elecciones autonómicas (que encabezó Toni Cantó) como generales del pasado 28 de abril, Ciudadanos logró superar a los populares por unas décimas en la ciudad de Valencia.

Relevo de portavoz

El varapalo electoral ya llevó a que la formación naranja decidiese sustituir a Fernando Giner como portavoz autonómico, el puesto más alto en el organigrama interno. Ciudadanos decidió que el más indicado para asumir el relevo era Toni Cantó, después de su buen resultado electoral. Tras su retorno a la Comunitat debía ser la cara visible del proyecto. Aunque Cantó ha venido ejerciendo en la práctica ya este puesto durante los últimos meses, la reunión de la ejecutiva que hace oficial el cese de Giner aún no se ha materializado. El encuentro estaba previsto para las próximas semanas. La repetición electoral podría posponer la cita.

Por el momento, el portavoz municipal también continúa en la cúpula nacional de Ciudadanos y no está previsto que la abandone. Giner, que es responsable de autónomos en la ejecutiva de Albert Rivera, es uno de los representantes valencianos junto a Toni Cantó y los diputados nacionales María Muñoz y Marta Martín.