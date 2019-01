Ciudadanos abandona el pleno de Les Corts en la propuesta sobre la violencia de género por considerarla «una farsa» 01:26 LP El grupo ha explicado que no apoyaría una iniciativa que Podemos no firma en Madrid - BURGUERA Valencia Miércoles, 30 enero 2019, 14:50

Los diputados de Ciudadanos han abandonado por primera vez un pleno de Les Corts para mostrar su rechazo a una Proposición No de Ley sobre violencia de género impulsada inicialmente por todos los partidos de la Cámara y que ha considerado «una farsa». Ciudadanos ha explicado que no apoyaría una iniciativa que Podemos no firma en Madrid, el Pacto de Estado que la formación morada no ha rubricado.

«No vamos a participar en una farsa del tripartito, no queremos ir diciendo que dejen fuera a partidos mientras que el tripartito está sostenido por Podemos que no apoya el Pacto de Estado«, aseguro Toni Cantó, virtual candidato de Cs a la Generalitat en declaraciones en los jardines de Les Corts, una presencia que ha soliviantado al tripartito. Cantó también ha criticado al PP por apoyar esta declaración de intenciones que reclama reforzar el compromiso de los políticos en las actuaciones contra la violencia de género. Según Cantó, el voto del PP sirve de «blanqueamiento» de Podemos porque los morados no han firmado el pacto Estatal , que según él está por encima del autonómico, lo que sirve a Cs para intentar marcar perfil propio frente al PP.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha asegurado que votaban a favor de la propuesta porque su partido siempre ha defendido políticas que erradiquen la violencia de género y que no se dejarán señalar ni marginar en este tema.