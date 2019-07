El CIS sitúa también a los socialistas como primera fuerza en la Comunitat con un 32,9% Ximo Puig en el Comité Nacional del PSPV-PSOE. / Manuel Molines Ciudadanos se consolida como alternativa con un 17,6% de los apoyos y el PP se hunde hasta el 13,7% ARTURO CERVELLERA Valencia Miércoles, 3 julio 2019, 13:27

El PSOE volvería a ganar las elecciones generales en la Comunitat. Esta es la principal conclusión que se extrae del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los datos que hacen referencia a la Comunitat y que sitúan a los socialistas como primera fuerza con un 32,9% de los votos.

La principal novedad de la encuesta no es tanto la victoria del PSOE sino que Ciudadanos se consolida como alternativa al PP en las votaciones estatales al lograr un 17,6%. Los populares se tienen que conformar con un 13,7% de las papeletas en las tres provincias valencianas. Estos datos confirman los resultados del anterior barómetro en el que se evidenciaba que los naranjas ya miran de frente al PP. Ciudadanos sube respecto a la encuesta de mayo algo más de tres puntos mientras que los populares también se recuperan algo, pese a ser insuficiente para conseguir la segunda plaza que sí ocuparon en las elecciones de abril.

En cuarta posición aparece Unidas Podemos con un 6,2% de respaldo. Otra formación que sufre un importante desgaste a nivel nacional y, en especial en la Comunitat, donde no sólo tienen que competir con los socialistas de forma directa sino también con Compromís, que consigue un 4,4%. Por su parte, Vox afianza su suelo electoral y cosecha un 5,2% de los votos.

El sondeo también refleja que un 14% de los encuestados que no votaría y un 3,3% que no saben su opción preferente o no quiere contestar. Tal y como se señala en el informe, el sondeo realizado en la Comunitat cuenta con un error muestral de alrededor del 6% y los datos tan sólo suman el voto y la simpatía, sin ningún otro tipo de cocina. Lo que impide compararlos de forma directa con los de a nivel nacional.