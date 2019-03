Ciprià Císcar, un histórico del PSPV, dice adiós KIKE TABERNER El ahora diputado no aspirará al Senado y cerrará la lista al Congreso de modo simbólico H. E. Sábado, 9 marzo 2019, 14:31

Ciprià Císcar, uno de los históricos de los socialistas valencianos, no irá finalmente en la lista al Senado. El nombre del actual diputado nacional y uno de los referentes del PSPV en los últimos años no tenía asegurado ir de número uno a la Cámara Alta por la circunscripción de Valencia, por lo que esta mañana ha tomado la palabra en el Comité Nacional y ha expuesto sus motivos para no estar en la candidatura el próximo 28-A.

En la primera lista que se barajó, Císcar figuraba en el número dos por detrás de Mercedes Berenguer y por delante del independiente Javier de Lucas, que parece que ahora ocupará el número uno. De todas maneras, la lista al Congreso y Senado se eleva a Madrid y es allí donde se ordenan definitivamente las posiciones. Ciprià Ciscar, que ha sido diputado nacional en siete legislaturas, diputado autonómico, conseller de Educación y alcalde de Picanya, ha optado por dar un paso al lado y cerrará la lista al Congreso por Valencia.