«Si Ciscar no sigue, me haría ilusión presidir el PP alicantino» Sánchez no aclara si estará en la candidatura autonómica del PP aunque no ve problema en formar parte de las dos listas JC. F. M. Domingo, 3 marzo 2019, 12:53

-¿Usted quiere ir en las listas autonómicas?

-De momento voy a intentar ir en una lista municipal para poder ser presidente de la Diputación, que es mi ilusión. Si voy a formar parte de alguna otra lista es algo que decidirá el partido si estima que puedo ser útil.

-La pregunta es si usted quiere.

-Lo que quiero es ser presidente de la Diputación. Formé parte de la lista autonómica en 2007, 2011 y 2015, y en esa última ocasión lo hice compatible con la municipal.

-¿Pero ve algún problema en formar parte de dos listas?

-Entiendo que se puede formar parte perfectamente de dos listas. Es algo común en otros partidos.

-Hay quien dice que usted ya ha ido a Génova para pedirlo. Y que irá de número dos por Alicante.

-No hay nada hablado ni cerrado.

-¿Estar en la lista autonómica sería por si Bonig no gobierna y para estar mejor colocado en la carrera por su sucesión?

-No contemplo un escenario en el que Bonig no sea presidenta de la Generalitat. Auguro un gobierno presidido por ella, con el apoyo de Cs y Vox.

-¿Usted cree que si no logra presidir la Generalitat, Bonig debería dejar de liderar el PPCV?

-Bonig es una mujer trabajadora y luchadora, que cogió el partido en un momento de extrema dificultad, se lo ha cargado a los hombros, ha atravesado el desierto y ha conseguido que lleguemos a puertas de las autonómicas con la esperanza de poder gobernar.

-¿María José Català debe de ir en la lista autonómica?

-Es una decisión que no me corresponde. Pero yo creo que la lista que cuente con el nombre de María José Català siempre será mejor que la que no lo haga.

-¿García Margallo sería un buen número uno al Congreso por Alicante?

-Es una de las mentes más privilegiadas que tiene el PP. Y forme parte de la lista que forme parte, siempre la enriquecerá.

-¿Y César Sánchez podría encabezar esa lista?

-César Sánchez podría ser tantas cosas como el partido considere que puede ser si es útil.

-¿Le gusta Vox?

-Vox es un partido que nace del enfado y de una parte de la sociedad que entiende que hay determinados valores y posiciones políticas que no están defendidas por ningún otro partido. La inmensa mayoría de la gente que vota a Vox puede votar al PP.

-¿Cree que los apoyos de Vox pueden ser de decepcionados con la falta de contundencia del PP?

-Creo que el PP se ha ido adaptando a las circunstancias y los acontecimientos. El voto útil, el que puede propiciar que Sánchez no siga ni un minuto más en la Moncloa, es el voto al PP. Votar a Vox o a Cs puede favorecer que Sánchez siga en la Moncloa.

-¿Apoyará a Pepe Ciscar para que repita como presidente provincial?

-En el congreso provincial le dije que si él decidía seguir siendo presidente provincial, contaría con todo mi apoyo. Si usted me pregunta en el caso de que él mañana decidiese no seguir, le digo que a mí me haría muchísima ilusión ser el presidente del partido en la provincia de Alicante.

-¿Es un problema que Ciscar apoyara a Sáenz de Santamaría?

-Ninguno, somos amigos. Pero los amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo. No estoy de acuerdo en todo con mi mujer y sin embargo nos llevamos fenomenalmente bien.

-Francisco Camps dice que se ve en plena forma para una campaña. ¿Usted le recuperaría para la primera línea de la política?

-Tengo un absoluto respeto y cariño personal por Francisco Camps. También considero que estamos en un escenario nuevo en el que tenemos dos referentes importantes: María José Català en el Ayuntamiento de Valencia e Isabel Bonig al frente del PP de la Comunitat con quienes todos estamos a muerte.

-¿Qué le parece la actual ley del aborto?

-Creo que el PP y Casado han dicho que hace falta un consenso en torno a la ley del aborto. Si me pregunta la ley actual, le digo que no porque no fue consensuada.

-¿Por qué el PP ha dejado de reivindicar el trasvase del Ebro?

-Yo no he dejado de reivindicarlo en ningún momento. Defendemos un pacto político, y al mismo tiempo uno con inversiones para que haya autopistas de agua. Y también hay que invertir en los entornos ribereños de las cuencas cedentes.